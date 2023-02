Los masones de Baleares desvelan su identidad: «El franquismo nos hizo daño»

La masonería femenina todavía no se ha iniciado en Balears, algo que sí ocurre a nivel estatal, donde se calcula que hay 300 mujeres masonas. A pesar de que la masonería no concibe, oficialmente, la inclusión de las mujeres, sí reconoce a las agrupaciones femeninas y mixtas, con importante presencia en España. Desde la Gran Logia de Balears no descartan realizar reuniones con masonas.