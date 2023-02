El vuelo directo Palma-Nueva York vuelve a finales del mes de mayo, según han confirmado desde United Airlines. En concreto, se reanudarán el próximo 26 de mayo y se mantendrán hasta el 27 de septiembre. Los vuelos se operarán desde el aeropuerto palmesano de Son Sant Joan los lunes, miércoles y viernes de cada semana del citado periodo; la salida será a las 11:00 horas. Por su parte, las salidas desde el aeropuerto internacional Libertad de Newark serán los martes, jueves y domingos a las 19:00 horas. Este aeródromo está situado entre las ciudades de Newark y Elizabeth en el norte del estado de Nueva Jersey a 24 kilómetros de Nueva York.

El director de la Fundación Turismo Palma 365, Pedro Homar, ha destacado que se han mejorado las frecuencias, ya que el año pasado sólo había dos semanales; al tiempo que se ha ampliado el plazo, este año habrá vuelos hasta finales de septiembre y en 2022 fue hasta mediados. Para Homar esto pone de manifiesto que funcionó bien. Cabe recordar que United transportó a más de 9.600 estadounidenses a Palma en su primera temporada en funcionamiento.

Homar ha asegurado que este vuelo tuvo un impacto muy importante en la economía de Mallorca, en general, y de Palma, en particular. Estos turistas tienen un poder adquisitivo muy alto y se estima que de media se gastan más de 1.000 euros cada día. En este sentido, ha argumentado que suelen alojarse en hoteles boutique de Ciutat. De hecho, hay varios de estos establecimientos, como el Sant Francesc o Can Bordoy, cuyos principales clientes son los americanos. Al gasto en hospedaje hay que sumar el desembolso en gastronomía, compras, excursiones, etc. por lo que fácilmente se superan los 1.000 euros diarios. «El turista americano no busca el sol y playa, para eso tiene el Caribe mucho más cerca; reclama gastronomía, historia, cultura, tradiciones...», ha manifestado.

Un mercado potencial de 350 millones de ciudadanos

Además, ha subrayado que el vuelo directo de Palma con EEUU «pone a la Isla en el mapa, ante un mercado potencial de 350 millones de ciudadanos». En este sentido, ha señalado que Mallorca y Palma están de moda entre los estadounidenses, que aunque vienen más en temporada alta cuando hay vuelo directo, también viajan haciendo escalas el resto del año. «En Palma se oye hablar a americanos todo el año», ha resaltado Homar. En este sentido, ha argumentado que son viajeros que se mueven con mucha facilidad. De hecho, aunque suelen venir por 10-12 días, en la capital balear están entre 2 y 4 días, ya que el resto se desplazan por el resto de Europa o hacen cruceros. El hecho de que la capital balear está muy bien conectada también es un atractivo para estos turistas.

Además, ha destacado la intención de la Fundación Turismo Palma 365 de atraer a los congresistas de EEUU, ya que estos eventos se hacen en temporada media baja y generan muchos beneficios. Cabe precisar que este mes de mayo se celebrará uno. Homar también ha puesto en valor el trabajo del Consell de Mallorca para convertir a la Isla en un plató de cine, lo que supone una promoción de la Isla muy valiosa.

El conseller insular de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, ha declarado que la reanudación de este vuelo es «la confirmación de un proyecto que lleva tiempo gestándose y que hemos estado trabajando de manera intensa, una colaboración público privada». A su modo de ver, «el mercado americano es cada vez más interesante» y ha subrayado que «tenemos muchas propuestas». «No es sólo una ruta, sino que hemos abierto un mercado que era incipiente y que se está consolidando y proyectando». Serra ha augurado que «tenemos ruta para mucho tiempo y muchas posibilidades y eso es una gran noticia para Mallorca».

Desde la Conselleria de Turisme del Govern han realizado una «valoración positiva». En este sentido, han argumentado que «se trata de un mercado emergente y de gran calidad». Además, han resaltado que «esta conexión permite atraer turistas de alto poder adquisitivo, beneficiando a toda la cadena de valor turística». Por último, han manifestado que «desde el Govern se sigue trabajando para que este tipo de rutas y conexiones no sean únicamente en verano».

Por último, desde la Federación Hotelera de Mallorca han asegurado que «nos parece una excelente noticia, es un perfil de cliente muy de acorde con los valores del Mediterráneo: cultura, gastronomía y patrimonio».