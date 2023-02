El Parlament celebrará el 40 aniversario del Estatut d'Autonomia, aprobado el día 1 de marzo del año 1983, con múltiples actividades, algunas de las cuales se llevarán a cabo en todas las Islas, como las mesas redondas bajo el título 'Què significa l'Estatut d'Autonomia per a tu?' y una exposición fotográfica itinerante. Así lo ha dado a conocer este viernes, en una rueda de prensa, el presidente del Parlament balear, Vicenç Thomas, quien ha hecho una valoración «positiva» del Estatut d'Autonomia debido a que, según ha explicado, «ha permitido desarrollar un entramado institucional en la Comunidad y acercar el punto de decisión sobre muchas cuestiones, pudiendo conseguir el régimen especial de Baleares, el ejercicio de competencias directas y la asunción de transferencias en temas como educación o sanidad, facilitando la vida de los ciudadanos».

Si bien, ha precisado, «como todo, siempre hay aspectos que pueden mejorarse». En el marco de la conmemoración del 40 aniversario del Estatut d'Autonomia, el Parlament cambiará su identidad corporativa. La nueva será presentada antes del próximo 1 de marzo.

Además, la Cámara Autonómica ha preparado un programa con multitud de actividades, entre las que destacan unas mesas redondas bajo el título 'Què significa l'Estatut d'Autonomia per a tu?', que tendrán lugar en cada una de las cuatro islas --Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera-- y una exposición fotográfica itinerante, que también recorrerá el archipiélago. La primera de las cuatro mesas redondas, cuyo formato será el mismo en cada isla --se celebrarán moderadas por periodistas y con participación de personas del ámbito político, económico, social y cultural--, tendrá lugar el próximo miércoles 15 de febrero, en el Ateneo de Mahón.

En esta primera mesa redonda participarán el jurista Josep Maria Quintana, el expresidente del Parlament, Joan Huguet, la exdiputada Joana Barceló y el que fuera impulsor de Menorca Reserva de la Biosfera Joan Rita. Las siguientes mesas redondas tendrán lugar el 23 de febrero, en Formentera, con actores de la isla; el 9 de marzo, en el CaixaForum de Palma; y el 30 de marzo en Ibiza. La exposición fotográfica itinerante se estrenará la semana del día 6 de marzo en la Llotja, en Palma, y no será una muestra de las escenas de vida parlamentaria, sino que su objetivo es dar respuesta a para qué ha servido el Estatut.

La semana del próximo 13 de marzo la exposición viajará hasta el Claustre del Carme, en Mahón; la del 20 de marzo hasta el antiguo claustro del Convento de los Dominicos, en Ibiza; y la semana siguiente, la del 30 de marzo, al Centro de Día de Formentera. Otras actividades programadas son un reconocimiento a personas relevantes en la historia del Estatut d'Autonomia con motivo del acto institucional del próximo 1 de marzo; jornadas de puertas abiertas y visitas teatralizadas, un concierto abierto al público y gratuito en el Conservatorio Superior de Música de Baleares el 4 de marzo; el reconocimiento del concurso de dibujo del Parlament balear, este año centrado en este aniversario, entre otras aún por determinar.

En estas celebraciones, concretamente en la del acto institucional del próximo 1 de marzo, el presidente del Parlament, Vicenç Thomas, tiene claro que no quiere que participen ni el expresidente del Govern Jaume Matas ni tampoco la expresidenta del Consell de Mallorca y de la Cámara Maria Antònia Munar. «No está decidido, pero mi criterio es que no participen», ha dicho Thomas a preguntas de los periodistas, precisando que «esta no es una decisión unilateral del presidente, pero la historia avala determinadas cuestiones». La presencia de ambos exmandatarios en el acto institucional del próximo 1 de marzo deberá decidirse en la Mesa del Parlament de las próximas dos semanas.