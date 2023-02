«No tengo la cifra de las plazas». Lo ha asegurado este jueves la consellera de Salut, Patricia Gómez, que ha explicado que en estos momentos «todavía se está analizando el detalle de las solicitudes (para las plazas que se estabilizarán dentro del IB-Salut». Por este motivo no se atreve a ser tan específica como lo ha sido el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien cifró en 200 las plazas que quedarán exentas de acreditar el conocimiento de catalán tras el acuerdo en el seno del Govern. Salut no lo sabe.

¿Por qué? Porque lo más probable es que una sola persona se haya postulado por más de una, dos o tres plazas, o porque hasta ahora ha habido una recopilación de información, pero no se han acreditado los títulos. Así pues, la consellera prefiere ser cauta antes de dar una información imprecisa en un proceso de estabilización como nunca se había visto. «Dije que había 9.000 solicitudes (de médicos y enfermeras) y se ha dicho que eran 9.000 personas y no es lo mismo», ha aclarado. Sobre el acuerdo político alcanzado que afecta a los trabajadores sanitarios poco más se sabe. «Hay que ver cómo se trasladará jurídicamente», ha señalado la titular de la cartera que dice el miércoles ya hubo una primera toma de contacto pero que ahora toca informar a la Mesa Sectorial «y tomar las decisiones oportunas». Lo que sí ha asegurado es que «la convocatoria no se modifica, se ha abierto y cerrado y ahora con las solicitudes, veremos qué modificaciones se pueden hacer». En cualquier caso, es el departamento de Recursos Humanos del IB-Salut quien en última instancia y una vez analizados los datos, decide si una categoría profesional es o no deficitaria.