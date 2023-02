Llorenç Galmés, presidente del PP de Mallorca, será proclamado este miércoles por la junta insular de su partido candidato al Consell de Mallorca en las elecciones insulares del próximo 28 de mayo. A cuatro meses para las elecciones no contempla otra opción que no pase por presidir la institución insular. Además, tiene muy claro cuáles son las dos primeras medidas que adoptaría: eliminar el carril Bus-VAO y el límite de velocidad a 80 kilómetros por hora en la vía de cintura de Palma.

¿Por qué cree que es la persona más adecuada para presidir el Consell de Mallorca?

—Yo soy una persona proactiva, me encanta estar a pie de calle, recorrer todos lo municipios de Mallorca y poder conocer las necesidades, las inquietudes y los problemas que tienen los mallorquines. Trabajo para presentar el mejor programa de gobierno y es una diferencia muy importante con Catalina Cladera, la presidenta del Consell y candidata del PSIB, que siempre está encerrada en su despacho de Palma y toma las decisiones de espaldas a la realidad de Mallorca.

Si es presidente, ¿cuál será su primera decisión?

—Eliminar el carril Bus-VAO y la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora en toda la vía de cintura. Nuestro principal objetivo será desatascar Mallorca porque el pacto de izquierdas ha hecho un caos en las políticas de movilidad, no ha arreglado los puntos negros, los accesos a Palma están colapsados los 365 días, no ha mejorado el transporte público ni la red viaria que une los diferentes municipios. Además, han perdido 230 millones de euros porque Cladera ha sido incapaz de renegociar el convenio de carreteras con Pedro Sánchez.

¿Qué otras medidas tiene en materia de movilidad?

—Terminaremos el segundo cinturón de Palma para reducir la densidad de coches, mejoraremos los accesos a Palma y construiremos párkings disuasorios y apostaremos por mejorar el transporte público de toda la Isla.

¿Cuál será el trazado del segundo cinturón?

—Está pintado en el plan sectorial de carreteras; el pacto de izquierdas se comprometió a redactar el proyecto y a ejecutarlo, pero después de ocho años aún no tienen el proyecto preparado. Es una necesidad muy importante.

¿Se compromete a acabar con los atascos?

—Trabajaremos intensamente, dentro de nuestras posibilidades, para poder acabar con ellos.

Habrá alguna obra importante, como la continuidad de la autopista hasta Alcúdia.

—No contemplamos una obra tan importante; cada municipio tiene unas necesidades y nosotros trataremos de darles solución. El pacte ha eliminado muchas de las circunvalaciones de nuestros municipios, imposibilitando que se creen más zonas peatonales.

¿Qué puntos negros son los prioritarios?

—Tenemos que buscar una solución muy importante para Inca; hay un gran volumen de tráfico porque para poder acceder a Escorca, Selva o Lloseta se tiene que atravesar la ciudad. Nosotros buscaremos una solución real, igual que en otros municipios como Campanet, Artà, Arquería Blanca, etc, que necesitan unas rondas que les ayuden a mejorar su movilidad. Además, hay otros puntos negros en los que ha habido accidentes, por ejemplo donde se conectan la autopista de Llucmajor con el inicio del segundo tramos del segundo cinturón.

Galmés asegura que le gusta estar a pie de calle para conocer los problemas de los ciudadanos.

¿Qué harán en las carreteras de la Serra? Los alcaldes tienen muchas quejas, especialmente cuando nieva.

—Aprobaremos un plan que tenga la participación de todos los ayuntamientos y de todos los sectores afectados para que no se vuelvan a repetir situaciones tan delicadas como este último fin de semana. Acciones tenemos muchas pensadas y hay algunas que requieren más inversión y otras de mantenimiento. Por ejemplo, los paneles que hay en las carreteras antes de acceder a la Serra, y que son competencias del Consell de Mallorca, están apagados y serían muy útiles para no encontrarse con las carreteas colapsadas.

¿Limitarán la circulación de vehículos en Mallorca, como ocurre en Formentera?

—No descartamos ninguna opción, pero antes de tomar una decisión elaboraremos los estudios necesarios. La presidenta Cladera y el conseller Sevillano se apresuraron sin tener ningún estudio al anunciar que se limitarían los coches en Mallorca, con un ataque de celos después de ver que el Consell de Ibiza llevaba años trabajando con los sectores y había estudiado una nueva regulación.

¿Qué harán para mejorar la gestión de las ITV?

—Vamos a reducir el tiempo de espera para poder pasar la revisión de los vehículos y para no tener que esperar tanto tiempo en las estaciones. Construiremos una nueva estación en Campos y facilitará el acceso de toda esta comarca; esto descongestionará a las otras que ahora les dan cobertura. También tenemos un plan para mejorar las infraestructuras existentes porque en algunas hay restos de amianto y eso no se puede permitir.

¿Subirán las tasas?

—No.

¿Qué plantean para la tasa de residuos sólidos y urbanos (Tirsu)?

—Nosotros trabaremos para bajar las tasas y que la gente tenga que pagar menos. Ayudaremos a los ayuntamientos a incrementar las toneladas de reciclaje que llevan a Tirme. También aprobaremos con más antelación las tasas para que los consistorios tengan tiempo de asumir las modificaciones a la baja y que los ciudadanos paguen menos.

El Consell dio a finales de 2022 un cheque de 200 euros para hacer frente a la inflación y en los próximos meses dará otro, ¿es su modelo?

—Son medidas electoralistas. Cladera, al igual que Pedro Sánchez y Francina Armengol, lo que pretenden es que los ciudadanos paguemos la campaña electoral del PSOE. Nosotros daremos ayudas a las personas que más lo necesitan y nos comprometemos a que todas las prestaciones sean mucho más fáciles y ágiles al tramitarlas.

¿Esas ayudas tienen que llegar a las clases medias?

—Ayudaremos a dinamizar la economía, que por sí misma generará un ejemplo multiplicador y la gente tendrá más capacidad económica. El PP propone una bajada muy importante de los impuestos y de las tasas, que son competencia de otras administraciones; se trata de una revolución económica.

¿El Consell de Mallorca debe hacer promoción turística?

—Sí, continuaremos promocionando Mallorca para que vengan turistas durante todo el año. El pacto no ha dado a conocer Mallorca como destino deportivo, medioambiental, gastronómico, cultural... y esto puede suponer que en temporada baja puedan venir muchos más turistas. Además, nos comprometemos a respetar el límite máximo de plazas del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) que aprobó el Consell en el año 2020. Dos años después de aprobar el PIAT, la izquierdas lo ha querido eliminar y esto demuestra el ADN turismofóbico que tienen los partidos de izquierdas. Otro ejemplo claro son las declaraciones de la directora insular de Turisme, Lucía Escribano, en la segunda feria más importante del mundo, la WTM, en la que aconsejaba que los turistas británicos no viniesen a Mallorca. Nosotros vamos a cambiar el modelo de la administración porque por culpa de esta falta de gestión ha habido una sensación de saturación en algunos momentos. Además, vamos a destinar el dinero de la ecotasa a cuestiones medioambientales y no a caprichos políticos, como los conciertos. También tenemos claro que vamos a apostar por las zonas maduras, que han sido olvidadas por la izquierda.

¿Se tiene que limitar la llegada de turistas?

—Limitar sin tener ningún estudio no. Nosotros vamos a respetar el máximo de plazas turísticas que viene marcado en el PIAT. Sí tenemos claro que perseguiremos la oferta turística ilegal.

Uno de los principales problemas de la Isla es la vivienda.

—Uno de los principales errores de la izquierda durante estos ocho años ha sido la política de vivienda. Armengol se pensaba que con los ataques a la propiedad privada de las clases medias y bajas y con cuatro bloques de viviendas de protección oficial daría solución a los problemas de vivienda y el efecto ha sido todo lo contrario: ha conseguido que los precios de alquiler y de compra se hayan multiplicado durante estos últimos ocho años. En el PP tenemos claras las medidas.

¿Cuáles son?

—Vamos a eliminar el impuesto de sucesiones, no vamos a aumentar las dos cuarteradas para poder construir en suelo rústico común, vamos a hacer un plan antiocupación, vamos a dar benefios fiscales y garantizar la cobertura de la administración a aquellas personas que pongan viviendas en alquiler, queremos que en suelo rústico protegido se puedan alquilar viviendas vacacionales y vamos a eliminar las reducciones de edificabilidad que han aprobado estos cuatro años. En definitiva, garantizaremos una seguridad jurídica y una agilidad administrativa para pode construir viviendas porque lo que han hecho estas últimas semanas, de convalidar decretos que no han sido consensuados, es un ataque directo a la propiedad privada a las familias de rentas medias y bajas. Estas personas tenían unos terrenos con la expectativa de poder construir una vivienda para ellos o sus hijos y han quedado totalmente inhabilitados para esta construcción.

Promotores y constructores reclaman aumentar la edificabilidad para que los pisos sean rentables, ¿aceptarán esa propuesta?

—Por supuesto. En determinadas zonas de Mallorca, y siempre con el consentimiento de los ayuntamientos, nosotros entendemos que se puede construir un poco más en determinada altura. Pero eso tiene que tener una contraprestación: una parte de esa construcción tendría que ser a precio tasado para poder dar acceso a la vivienda a la población.

¿Qué opina de limitar la venta a extranjeros?

—Va en contra de la Unión Europea y es una imposición a los mallorquines.

¿Puede comprometerse a terminar con la prostitución de menores en el IMAS?

—Trabajaremos desde el primer día porque uno de los ejes principales de nuestra gestión será la protección de todos los menores que están bajo la tutela del Consell. Cladera se ha negado a investigar lo que realmente sucede con la protección de menores y ha tenido que venir el Parlamento Europeo para elaborar un informe objetivo para informar dónde falla el sistema de protección. Lo más importante es la vida de estos niños y nos hemos comprometido a incorporar todas las recomendaciones que ha hecho el Parlamento Europeo. Además, haremos una auditoría y no nos temblará la mano para hacer los cambios necesarios para mejorar la calidad de vida de estos niños.

Este no es un problema exclusivo de Mallorca, se ha dado en otras comunidades.

—En otras comunidades se han detectado casos puntuales y aquí la señora Cladera y todo su Ejecutivo estaban tapando más de 16 casos de explotación sexual, que destaparon los medios de comunicación; ellos durante todos estos años se han negado a investigarlos. Por activa y por pasiva hemos pedido una comisión de investigación y nos han dicho que no. Lo más triste de todo es que el pacto de izquierdas ha querido hacer política con un tema tan sensible como este; crearon una comisión política con el único objetivo de promocionar y alabar la carrera política de Cladera. Con los menores no se hace política y no se juega con sus vidas.

El candidato del PP al Consell es muy crítico con la gestión de Cladera.

Lo veo muy duro con Cladera, dígame algo positivo de ella.

—Cladera es una persona a la que no le ha gustado ser la presidenta del Consell; fue una imposición de Armengol, que para quitársela del Govern la envió al Consell. Ha sido una persona poco transparente, poco dialogante, con tics autoritarios y que ha dejado abandonadas a los mallorquines y a los ayuntamientos. Su gestión ha sido caótica, sin un rumbo claro de trabajo y que ha perjudicado mucho a todos los ciudadanos. Entre los partidos del pacto ha habido peleas internas día sí y día también; han protagonizado espectáculos que la institución insular no se merece.

Le había preguntado por algo bueno.

—Todo el mundo recuerda la reunión de casi 14 horas para decidir si tenían que pagar el patrocinio al Mallorca.

¿Usted lo habría firmado?

—Nosotros estuvimos de acuerdo en pagar un patrocinio para promocionar Mallorca como destino turístico. Lo que pasa es que como se pelearon otra vez los diferentes socios de gobierno, retiraron aquella propuesta. Cladera se pensó que con un regalo al señor Sarver, sin tener ningún tipo de justificación compraría la voluntad de los mallorquinistas y no ha sido así. Los mallorquinistas saben que, tanto Cladera como el PSOE ,les han dado la espalda siempre. Le pondré tres ejemplos: el PSOE no estuvo a favor de declarar el interés general para las instalaciones de Son Bibiloni; cuando el Mallorca ascendió a Primera División prohibió a los aficionados esperar al equipo y celebrar el ascenso, pero en la Plaza de Toros sí se permitían conciertos multitudinarios; cuando las restricciones impedían a los aficionados ir al campo, Cladera se fue al palco. Siempre hemos apoyado y apoyaremos al Mallorca y a todos los clubs deportivos de la Isla en todas sus categorías.

¿El Consell debe ser el verdadero gobierno de Mallorca o una sucursal del Govern si gobierna el PP?

—Nosotros apostamos porque todas las transferencias que vienen en el Estatut d'Autonomia lleguen al Consell porque debe ser la principal institución de autogobierno de Mallorca. No obstante, las competencias no pueden venir a cualquier precios, necesitamos recursos humanos y económicos suficientes. Estos últimos años, Armengol se ha reído de todos los mallorquines con la transferencia de la competencia de ordenación turística porque nos han transferido personal con un coste anual de 3,6 millones y sólo nos va a dar 600.000 euros; lo mismo que se gastó en un concierto de música.

¿Cuándo debe ser la Diada de Mallorca?

—El 12 de septiembre porque los historiadores dicen que es un momento muy importante que se tiene que recordar. Se trata de un momento trascendental de nuestra historia y de nuestra identidad, ya que Mallorca inició su etapa como reino soberano. Por eso, recuperaremos este día la celebración de la Diada de Mallorca.

¿Prefiere pactar con Vox o el PI?

—Salimos a ganar las elecciones, trabajaremos hasta el último momento para hace un proyecto donde la gente se sienta reflejada y vea las soluciones a los problemas que se han enquistado. Desde que gobierna el pacto de izquierdas se vive peor en Mallorca.

Las encuestas no le dan mayoría absoluta, ¿gobernaría con Vox?

—Las encuestas son encuestas y hasta el 28 por la noche no sabremos los resultados reales. Nosotros presentaremos el mejor programa de gobierno y este será el eje central para poder llegar, si hace falta, a acuerdos con otros partidos. Si nosotros somos la fuerza más votada presentaremos la candidatura para presidir el Consell porque tenemos una responsabilidad muy importante: impedir que se cronifique el pacto de izquierdas y sus ideas que van contra la libertad de las personas.

Si no gobierna, ¿seguirá en la oposición?

—No contemplamos otra opción que no sea gobernar. Somos el único partido que está recorriendo cada uno de los municipios y barrios.