Yolanda Díaz en Palma: «Sumar va de personas como el juez Castro, las que trabajan para hacer un país mejor»

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha dejado de coger notas en su cuaderno mientras escuchaba a los cuatro ponentes que este viernes la han acompañado en el Trui Teatre de Palma para presentar Sumar, la plataforma política que lidera. La gallega ha abierto su intervención refiriéndose a un personaje público de las Islas, como es el juez José Castro, que estaba sentado entre los aproximadamente 400 asistentes. «Sumar va de personas como Castro, las que trabajan para hacer un país mejor», ha asegurado entre aplausos.

El acto de Díaz ha pivotado sobre cuatro grandes temas: medio ambiente, soberanía alimentaria, memoria histórica y hostelería, a la que dedicado especial atención. Para ello, la ministra se ha rodeado de representantes locales de cada sector, como Ana García, una camarera de piso. «Se me ha criticado por haber venido aquí y haber hecho políticas diferenciadas durante el peor momento de la pandemia. Lo he hecho a conciencia, porque tenéis una dependencia manifiesta del turismo. Los ERTES alcanzaron al 40 % de los asalariados de Baleares. Sí, hemos decidido que salvaríamos a los trabajadores», ha afirmado, que ha reivindicado los beneficios de la reforma laboral: «El 70 % de los contratos son indefinidos gracias a este cambio, y esto permite que la vida de la gente mejore».

La ministra ha asegurado que «es imposible afrontar una renta de alquiler en Baleares», y ha defendido restringir la compra de viviendas a extranjeros no residentes y la limitación del precio de los alquileres de manera «inmediata». Asimismo, ha asegurado que, desde el Gobierno, seguirá trabajando para subir todavía más el Salario Mínimo Interprofesional. «Gracias a que lo subimos ha aumentado un 13 % el salario de los jóvenes», ha apuntado. En este sentido, Díaz ha pedido modificar la Constitución Española para que el pago de la deuda no sea preferente. «Lo prioritario es vivir dignamente», ha dicho.

Entre los acompañantes estaban la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver; la presidenta de Cooperatives Agroalimentàries de les Balears, Jerònima Bonafé; y el histórico ecologista Xavier Pastor. «He conocido a Díaz hace tres minutos, no tengo nada que ver con Suma y no hablo en nombre de ningún partido ni de las entidades que fundé. Soy independiente», ha dicho el activista. «Sí que pongo todos los esfuerzos para intentar que ni un solo voto progresista se pierda en las próximas elecciones. Por eso Sumar es importante y colaboro con esta iniciativa», ha afirmado, añadiendo que no es tolerable que los votantes progresistas caigan en el desánimo.

Imagen del acto.

La vicepresidenta también ha cargado contra el líder de la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: «Es el alumno del partido del odio. Es la única posibilidad que tiene para gobernar». «Me voy a dejar la piel para que no gobierne el partido del odio porque lo de Castilla y León es solo el aperitivo de lo que puede venir», ha comentado, añadiendo que «no cabe otra alternativa más que la esperanza, enfrente tenemos la barbarie».

Al acto han acudido algunas de las caras más visibles de Podem Balears con cargos políticos, como el vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes; la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació; el secretario autonómico de Memoria Democràtica, Jesús Jurado; la consellera insular de Medi Ambient, Aurora Ribot y la regidora de Participació Ciutadana de Cort, Clàudia Costa. Sin embargo, no ha estado presente ninguno de los candidatos de la formación morada a las próximas elecciones, como Antònia Jover o Iván Sevillano. También han venido los secretarios generales de UGT y CCOO de Balears, Lorenzo Navarro y José Luis García.