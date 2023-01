El Pacte no ha iniciado aún ninguno de los trámites necesarios para catalogar y proteger el emblemático Bungalow a pesar de que se comprometió en pleno municipal, según denunció el candidato del PP a la Alcaldía de Palma, Jaime Martínez.

Al parecer, según fuentes del PP, la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, fue preguntada por esta cuestión en la pasada Gerencia d’Urbanisme y «no aportó ningún informe ni especificó las gestiones realizadas por su departamento hasta ahora, lo que demuestra que no han hecho nada», argumentaron. Cabe recordar que hace dos meses todos los partidos aprobaron por unanimidad comenzar la tramitación para catalogar el edificio y evitar una demolición en virtud de la aplicación de la Ley de Costas.

El anuncio de que el inmueble, situado en primera línea del mar de Ciutat Jardí, tenía que ser demolido provocó una reacción ciudadana que se organizó en una plataforma y mostró su rechazo a través de varias movilizaciones. La reclamación se trasladó al pleno de noviembre y allí, ante los propietarios y una representación de la plataforma, se acordó iniciar los trámites, informes técnicos y estudios patrimoniales para incluirlo en el catalogo de edificios y solicitar a la Demarcación de Costas que paralizara cautelarmente las actuaciones mientras se hacían los trámites.

Martínez, en este sentido, aseguró que su partido sigue insistiendo en la protección de El Bungalow y pide que se cumpla el acuerdo del pleno. «Hila no puede engañar otra vez a los ciudadanos y, pasados dos meses, no haber movido ni un papel para proteger el patrimonio de Palma», destacó. Desde el PP aseguraron que el Pacte no considera la protección de este edificio «una prioridad» y que solo votó a favor «para salir del paso» porque el salón estaba lleno de vecinos que reclamaban una solución. También criticaron que Cort «se ha plegado» a las presiones de entidades como el GOB.

En respuesta, Truyol aseguró que la tramitación del expediente para proteger el edificio «esta en la fase preliminar» y que, «aunque el proceso será largo», un año como mínimo, su intención es llevarlo a cabo. En este sentido, recordó que las competencias son de Demarcación de Costas y que el hecho de catalogarlo «no garantiza» que finalmente no sea demolido.