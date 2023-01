El vicepresidente del Govern y conseller de Transició Energètica, Juan Pedro Yllanes, ha criticado con dureza la última modificación del Pla Territorial de Mallorca, del Consell, aprobada inicialmente y en fase de presentación de alegaciones, «por sus requisitos estéticos para los autoconsumos energéticos en suelos urbanos e industriales». Yllanes explica que «he revisado con profunda preocupación el último texto del plan y los criterios estéticos para renovables en suelo urbano e industrial dificultan la instalación de autoconsumos, esenciales para la transición energética y la descarbonización de Baleares».

Para el conseller, «es difícilmente justificable aplicar criterios de visibilidad desde un lugar elevado o en el mismo plano para condicionar la instalación de autoconsumos cuando estamos hablando de suelos urbanos e industriales. En la práctica, ello supone poner en riesgo estos equipamientos. Además, si queremos salvar el máximo de suelo rústico para la instalación de autoconsumos y cerrar las centrales térmicas, lo que hay que hacer precisamente es fomentar su ubicación en suelos urbanos y polígonos industriales, y no condicionarla con requisitos relacionados con la morfología o la estética. Incluso se habla de formas geométricas regulares. Me pregunto si algún autoconsumo dejará de ser instalado por estos condicionantes».

Juan Pedro Yllanes señala que «no estamos en condiciones de poner trabas al autoconsumo. Este tipo de requisitos no hace otra cosa que ser un elemento disuasivo para quien se decida a instalar un autoconsumo. En el texto del plan no aprecio sensibilidad por estas cuestiones».

Asimismo, el conseller indica que «la instalación de autoconsumos no es un capricho. Las zonas urbanas y los polígonos industriales tienen que ser zonas preferentes para estos equipamientos y su visibilidad en este tipo de áreas no debe ser un problema para su desarrollo. Desde cualquier domicilio urbano se ven numerosísimas antenas y ello no supone ningún problema. No tiene que haber tantas alusiones a la estética de este tipo de equipamientos en entornos que deben ser preferentes para su instalación».

Al respecto también se manifiesta el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, quien se muestra de acuerdo «en debatir y llegar a consensos en el suelo rústico, pero los requisitos del Pla Territorial en suelo urbano e industrial privarán a la población de generar su propia energía y la obligará a depender de terceros. Un polígono industrial no es un lugar precisamente para el paseo y cada placa solar fotovoltaica en un tejado, una cubierta o un aparcamiento es una placa menos en el suelo. No se trata de que se instalen de cualquier manera, pero un polígono industrial puede ser un nicho de transición energética y hay que ponérselo fácil».