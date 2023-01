El mercado alemán no está notando los efectos de la crisis energética ni la recesión de su economía. O esa es al menos la impresión de los hoteleros baleares a tenor del ritmo de reservas observado en las últimas semanas. Una tendencia similar muestra el mercado británico, contribuyendo a completar un panorama de cara al verano mucho más halagüeño que el que se vislumbraba hace un año.

«El año pasado ya vimos esta activación pero parece que este año viene más regulada», ha señalado la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, en la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).

Si bien es cierto que la pandemia ha operado cambios profundos en los tiempos de las reservas -ya no se hacen con la antelación de antes ni parece que eso vaya a cambiar en un futuro próximo-, el escenario es mejor que en la anterior edición de la feria. El ritmo de reservas, no obstante, no alcanza el de 2019 (producto también de esa reducción del tiempo de antelación), según reconoció Frontera. «Aunque eso no significa que no lleguemos al mismo gasto y las mismas ocupaciones», ha matizado. En estos momentos, está confirmada la apertura de la mitad de la planta hotelera de Mallorca para febrero y se prevé que en marzo se mantengan esos mismos números. De cara a Semana Santa -del 2 al 10 de abril-, la previsión es alcanzar el 70 % de la planta hotelera abierta.

Esas perspectivas no serían tan positivas de no ser por el buen comportamiento que están mostrando los dos principales mercados turísticos de Baleares, el alemán y el británico. Con respecto al primero, la presidenta de los hoteleros mallorquines ha señalado que a pesar de que el ritmo de reservas se había ralentizado bastante tras el final de temporada, «en las últimas semanas está habiendo mucho movimiento: parece que la recesión económica y la situación con la energía no va a influir en la temporada turística».

En lo tocante a Reino Unido se está dando una dinamización análoga, según lo que están percibiendo turoperadores y hoteleros. «Hay también una evolución positiva, aunque tal vez sea más lenta». Mención aparte merece el mercado nacional, que «está siendo un puntal y esperamos que nos acompañe también este año». La tendencia general, concluye Frontera, «es muy buena». Por otro lado, en referencia al convenio de hostelería, la presidenta de la FEHM ha dicho que confía en cerrar el acuerdo en dos semanas, aunque «hay un preacuerdo firmado que se tiene que defender».

Congreso nacional de hoteleros

Frontera ha compartido espacio con el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, en la presentación de la nueva edición del Congreso Nacional de Hoteleros Españoles, que tendrá lugar en Palma del 22 al 24 de noviembre. «Es la primera vez que se celebra en Mallorca y es cierto que era un deber que teníamos con ustedes», ha remarcado Marichal.