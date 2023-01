El PP balear llevará al Parlament una iniciativa para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que destituya a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, por los negativos efectos en las Islas de la ley del «sólo sí es sí». Esta ley, subraya el PP, ha supuesto la rebaja de penas de 19 agresores sexuales en Baleares. «El Parlament debe pronunciarse», ha defendido el portavoz popular parlamentario, Toni Costa, que ha lamentado que sobre este tema «no ha salido ni una palabra por boca de Armengol».

El PP, mediante esta Proposición No de Ley (PNL), solicita que el Parlament inste al presidente del Gobierno a destituir a Montero y Rodríguez «por las irresponsables e indignas declaraciones efectuadas y por la inacción legislativa para proteger a la mujeres». La iniciativa también reclama que Montero y Rodríguez «pidan disculpas, rectifiquen y cesen inmediatamente de sus cargos».

«Sánchez no sólo no ha rectificado a Podemos, sino que lo ha consentido y no se ha atrevido a cesar a la ministra; incluso la secretaria de Estado se ha permitido frivolizar y reírse de las víctimas y eso lo ha visto toda España, y mientras tanto, Armengol calla: ni una palabra sobre el tema», ha lamentado Costa.

La iniciativa también incluye instar a retomar los trabajos para la continuidad del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dotándolo de fondos para su aplicación plurianual, en coordinación con los partidos políticos, comunidades autónomas y entidades locales y a colaborar con las comunidades en la discusión, elaboración e implantación de medidas sobre violencia de género en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad.