Tarde o temprano, todas las mujeres tendrán la menopausia. La doctora María José Bermúdez Gutiérrez explica en una entrevista concedida a Ultima Hora todas las claves y aporta algunas recomendaciones para poder llevarla de la mejor manera posible.

¿Cómo afecta a las mujeres la menopausia?

—La menopausia natural se define como el cese permanente de los períodos menstruales, determinado retrospectivamente después de que una mujer ha experimentado 12 meses de amenorrea sin ninguna otra causa patológica o fisiológica obvia. Esto se traduce en la desaparición de los períodos menstruales y el fin de la etapa fértil de la mujer. Cada mujer pude experimentar de forma distinta y con diferente intensidad distintos signos y síntomas: sofocos, cambios en la composición corporal, insomnio o sequedad vaginal. Afortunadamente, la mayoría de las mujeres pasan por este periodo con síntomas leves o ninguno.

¿Qué es la perimenopausia?

—La transición menopáusica (o perimenopausia) comienza, en promedio, cuatro años antes de la última menstruación e incluye una serie de cambios fisiológicos que pueden afectar la calidad de vida de una mujer. Se caracteriza por ciclos menstruales irregulares y fluctuaciones hormonales marcadas, a menudo acompañadas de sofocos, trastornos del sueño, síntomas de alteración del estado de ánimo y sequedad vaginal. También comienzan a ocurrir cambios metabólicos, modificaciones en los perfiles lipídicos; así como una pérdida de la densidad mineral ósea, que tienen implicaciones para la salud a largo plazo.

¿La menopausia produce sobrepeso?

—No. Lo que se produce es un cambio en la composición corporal, con un aumento del componente graso con tendencia a la acumulación abdominal y una disminución del tejido muscular.

¿Puede provocar depresión?

—Existe un aumento significativo del riesgo de depresión de nueva aparición en las mujeres durante la transición menopáusica, en comparación con sus años premenopáusicos. El riesgo luego disminuye en la postmenopausia temprana. Esta asociación es más marcada para las mujeres con antecedentes de depresión o un problema del estado de ánimo previo. El manejo de la depresión de la paciente depende de la gravedad de sus síntomas y de si tiene sofocos coexistentes.

¿Hay alguna medicación para aminorar los efectos de la menopausia?

—Existen numerosos tratamientos para aliviar los síntomas de la menopausia que deberán personalizarse, según el síntoma que presente y la historia personal y médica de la paciente; así como sus preferencias. Entre ellos se incluyen los síntomas vasomotores.

¿En qué consisten?

—En los casos leves, generalmente, no se precisa tratamiento farmacológico, se recomiendan modificaciones del estilo de vida (adecuar la ropa, regular la temperatura ambiente, evitar factores desencadenantes, pérdida de peso, ejercicio, dejar de fumar, etc.). En los casos moderados-severos, la terapia hormonal (TH) con estrógenos es el tratamiento más efectivo de los sofocos y sudoraciones nocturnas. La THS (Terapia hormonal sustitutiva) es una opción segura para las mujeres sanas y sintomáticas, que se encuentran dentro de los 10 años de la menopausia o antes de los 60 años, y que no tienen contraindicaciones para la THS.

¿Puede explicarlo un poco más?

—Los fitoestrógenos son moléculas de origen vegetal con débil actividad estrogénica, presentes en alimentos como las legumbres y, principalmente, en granos de soja, actaea racemosa o cimífuga, trébol rojo, etc. Hay ensayos que muestran una reducción leve de la frecuencia e intensidad de los sofocos. Para los síntomas vaginales, se recomiendan los estrógenos vaginales, cremas hidratantes y lubricantes porque mejoraran significativamente los síntomas de atrofia urogenital. También hay terapias cognitivas para las alteraciones del estado de ánimo o ansiedad asociados a la menopausia.

¿A qué edad suele producirse la menopausia?

—La edad promedio de la menopausia, definida como el cese permanente de la menstruación, es de 51 años en mujeres normales. No obstante, existe una variabilidad considerable en torno al inicio de la menopausia: el 5 % de las mujeres la experimentan después de los 55 años y otro 5 % entre los 40 y los 45 años.

¿Es negativo tenerla mucho antes o después de la media? ¿A qué edad es preocupante?

—Cuando la menopausia se produce antes de los 45 años hablamos de menopausia precoz. La menopausia antes de los 40 años se considera anormal y se denomina insuficiencia ovárica primaria. Tanto la menopausia temprana como la insuficiencia ovárica primaria se han asociado con un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular, pérdida ósea y problemas de función cognitiva. Los estrógenos no solo regulan la vida fértil de la mujer. También la protegen del riesgo cardiovascular. Por eso aumentan los infartos en mujeres a partir de los 50 años. Su caída también se correlaciona con una mayor pérdida ósea, aumento de la grasa abdominal y una aceleración de la pérdida de masa muscular. Algunos estudios han encontrado cierto aumento del riesgo de cáncer de endometrio en mujeres con la primera menstruación a una edad temprana y una menopausia tardía por encima de los 55 años.

¿Algunas enfermedades pueden retrasarla o anticiparla?

—El momento de la menopausia se ve afectado por una serie de factores, que incluyen la genética, el tabaquismo y el historial reproductivo. Las mujeres con antecedentes familiares de menopausia temprana tienen un mayor riesgo de sufrir una menopausia más temprana que el promedio. El tabaco reduce en aproximadamente dos años la edad a la que se produce. La quimioterapia, radioterapia, así como algunas enfermedades autoinmunes también pueden adelantarla.

¿Y el exceso de deporte?

—El exceso de deporte no ha demostrado que la adelante ni que la retrase.

¿La mejora de la calidad de vida ha motivado un retraso en la llegada de la menopausia respecto a las últimas décadas?

—Los estudios de los últimos 150 años no demuestran que haya habido cambios significativos en la edad de inicio de la menopausia.

¿La menopausia afecta a la calidad de vida de las mujeres?

—La menopausia es un periodo fisiológico en la vida de la mujer condicionado por los cambios hormonales que en él acontecen. Los síntomas más comunes son los sofocos, así como otros derivados del hipoestrogenismo. Ninguna mujer está exenta de ellos, aunque no tiene por qué sufrir todos los efectos con la misma intensidad, pero sí puede decidir cómo llevarla. Las investigaciones nos dicen que el estado de salud, el estilo de vida y el contexto social son los factores que más influyen por encima de la mera condición menopáusica.

Teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida, una mujer se pasa más tiempo en menopausia que con la regla, ¿se tienen que tomar algunas medidas para hacerlo más llevadero?

—La modificación del estilo de vida puede ser tan eficaz como las intervenciones médicas para reducir la sintomatología menopáusica, aparte de mejorar la salud, en general, y permitir la adopción de un papel activo por parte de las propias mujeres. La menopausia es un momento para reflexionar sobre los hábitos de vida y el riesgo de presentar algunas enfermedades, promocionando actividades preventivas. Entre ellas destaca un plan de vida saludable que incluya alimentación sana, ejercicio físico regular y mantenimiento de una vida familiar y social activa y productiva.

¿La vacuna de la COVID ha afectado a la menopausia, como ha ocurrido con la menstruación?

—Un estudio publicado en enero de 2022 demostró que la vacuna de la COVID-19 puede producir cambios en el ciclo menstrual. Pueden experimentar un pequeño aumento (menos de un día) en la duración del ciclo menstrual (contado en días desde el inicio de un período hasta el comienzo del siguiente) después de la vacunación COVID-19, en comparación con los ciclos previos a la vacunación. Esta variación es temporal e inofensiva, y no hay evidencia de que afecte la salud o la fertilidad de una mujer. Tampoco debe disuadir a las mujeres de recibir la vacuna, que es efectiva y segura. No se han encontramos diferencias significativas en cuanto a los sofocos, estrés, ansiedad, depresión, actividad física o mayores niveles de adiposidad en la mujeres de 45 a 55 a lo largo de la pandemia. Mientras que algunas mujeres notificaron niveles más altos de estrés y ansiedad y niveles más bajos de actividad física, otras mujeres informaron beneficiarse de la vida remota que impuso la pandemia y describieron tener más tiempo para dedicar a la actividad física o en tiempo de calidad con sus familias.