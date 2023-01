Prohens: «Prohibir la venta a los no residentes es un ataque a la propiedad privada»

La presidenta del PP balear, Marga Prohens, asegura que la intención del Govern de prohibir la venta de propiedades a ciudadanos no residentes en las islas es un ataque a la propiedad privada de los ciudadanos que solo busca tapar el «fracaso» de Francina Armengol en sus políticas de vivienda. «La izquierda no ha acertado en ninguna de sus medidas y ahora Armengol sigue en una deriva intervencionista cada vez más peligrosa y radical. La política que no es capaz de resolver problemas busca culpables en los no residentes», ha dicho.

Prohens ha dicho que, desde que gobierna la izquierda, el precio del alquiler ha pasado de 8,5 euros a 14 euros el metros cuadrado, con 1.000 euros de media para un piso de 70 metros. El precio de compra ha subido un 88 %, de 2.000 euros a 3.700 el metro cuadrado, mientras que las listas de espera del Ibavi se han duplicado en estos años. «Armengol habla de vivienda en futuro como si ella no hubiera estado gobernando estos ocho años», ha dicho. Prohens ha insistido en la «deriva radical» de las políticas del pacto, que comenzaron con la puesta en marcha del registro de grades tenedores, el aumento del IBI a las viviendas vacías, la expropiación del uso, el intento de limitación de los precios de alquiler y, finalmente, que se considere gran tenedor a quien tenga cinco propiedades. «Nadie duda de que luego serán tres o dos y de que irán a quien tenga una segunda residencia y le obligarán a alquilar a un precio tasado o le expropiarán el uso», ha vaticinado. Prohens ha citado la entrevista al exdirector general d'Habitatge del Govern, Eduard Robsy, e la que duda de que la prohibición de venta a no residentes consiga que se moderen los precios y ha asegurado que esta pretensión es un «absurdo jurídico y un nuevo engaño de quien ha fracasado en todas las políticas de vivienda y ha provocado que sea un problema de las familias» «Se está diciendo a los ciudadanos a quién podrán vender su casa y a qué precio podrán alquilar y ya anuncian la prohibición en todo el suelo rústico. Es un ataque directo a las familias y a poder vivir en fora vila, además de un empobrecimiento del PIB de la Islas porque devalúan la propiedad privada», ha recalcado. Prohens ha señalado que su partido defiende la puesta en marcha de un programa de alquiler seguro, la promoción del alquiler con nuevas deducciones a quienes alquilen (15 % del rendimiento obtenido), promociones de vivienda específicas para alquiler a través de la cesión de solares a los promotores que alquilen, facilitar la reforma y rehabilitación con más simplificación administrativa y favorecer la división de grandes propiedades. «Baleares no puede continuar con esta deriva populista, radical e ineficaz», ha dicho.