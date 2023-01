El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull Anglada, presentará este mes al papa Francisco su carta normativa de renuncia al cargo, al cumplir 75 años. El pastor de la Diócesis mallorquina nació en Ciutadella el 28 de enero de 1948. En declaraciones a Ultima Hora, a finales de noviembre pasado declaró sobre esta decisión: «para mí es un proceso natural, por pura y simple prescripción canónica. La razón de mi renuncia no es otra que la edad, cumplo 75 años, y a partir de entonces el Papa ya decidirá. La interinidad como administrador apostólico puede durar meses o años, influyen muchas razones».

Una vez remitida su renuncia al Dicasterio para los Obispos, congregación de la Santa Sede que gestiona la designación los prelados, Taltavull continuará como máximo responsable de la Diócesis mallorquina como administrador apostólico. En las manifestaciones a este rotativo apuntó: «Soy perfectamente consciente de mi edad y de mis condiciones, admito que no aparento la edad que tengo y de salud me encuentro muy bien. Además, en Mallorca, me siento muy acompañado; a mí me gusta hacer vida con la gente, no estoy encastillado en el Palau Episcopal».

Taltavull fue nombrado obispo auxiliar de Barcelona por Benedicto XVI el 28 de enero de 2009, el mismo día que cumplió 61 años, y recibió la ordenación episcopal el 21 de marzo en la Catedral de la Ciudad Condal. El 19 de septiembre de 2017 se hizo público su nombramiento como obispo de Mallorca, donde tomó posesión el 25 de noviembre. Antes, el primer prelado menorquín de Mallorca había sido administrador apostólico de la Diócesis desde el 8 de septiembre de 2016, cuando Javier Salinas fue trasladado a Valencia como obispo auxiliar del cardenal arzobispo Antonio Cañizares.

Acto normativo

El acto de renuncia es normativo, según determina el Código de Derecho Canónico, para aquellos obispos y arzobispos que cumplen 75 años, momento en el que se ponen a disposición de la Santa Sede. De esta forma, Sebastià Taltavull pondrá su cargo a disposición del papa Francisco.

Ello no significa que la renuncia sea aceptada ni se formalice de forma inminente, teniendo en cuenta su buen estado de salud y su sintonía con los mensajes de evangelización del papa Bergoglio. Taltavull cumplirá con lo que marca el Código de Derecho Canónico y seguirá al frente de la Iglesia de Mallorca, en una etapa de continuidad que durará varios meses e incluso años hasta que se formalice su sucesión.

Sobre quién será el próximo obispo de Mallorca, afirmó que «en el clero de la Diócesis de Mallorca hay gente preparada para asumir esta responsabilidad. La proximidad es un valor a tener en cuenta; se gana mucho tiempo en la toma de decisiones».