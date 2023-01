Más de 20.000 interinos se juegan su puesto con unas oposiciones a la carta

Más de 20.000 interinos de todas las administraciones de Balears se juegan su puesto de trabajo en los próximos meses en una prueba a la carta para ellos. Durante el primer trimestre de este año comienza el proceso de estabilización de estos trabajadores que, en algunos casos, pueden llevar más de 10 años ocupando la misma plaza. Hay casos de interinos que han llegado a estar 25 años en diversas plazas de la Administración.

Se trata de trabajadores del Govern, de las empresas públicas, de los consells, de sus organismos dependientes y de todos los ayuntamientos de las Islas. Por lo que respecta a quienes se presenten al concurso presentado por el Govern, el proceso se resolverá en estos tres primeros meses del año, pero para el concurso oposición el plazo se amplía hasta el mes de octubre. Todavía no está cerrado el proceso completo que marcará el futuro de esas 20.000 personas que ahora mismo tienen su puesto de trabajo en el aire. «El Govern ya tiene preparado su proceso y trabaja con los ayuntamientos y los consells para cerrar el temario que deberán estudiar», asegura Carmen Palomino, directora general de Funció Pública.

No habrá un temario

De hecho, la materia que deberán estudiar los aspirantes ni siquiera será un temario. Palomino explica que el Govern ha elaborado un paquete de 6.150 preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas. Se prepararán test similares para el resto de las administraciones con algunas preguntas específicas. Palomino alerta de que, en el momento del examen, el orden de las posibles respuestas se modificará para evitar que haya trabajadores que se estudien la posición de la respuesta en lugar de su contenido. En los test que ya ha colgado el Govern en su página web no se detalla cuál es la respuesta correcta.

En los acuerdos alcanzados con los sindicatos se ha decidido que las respuestas incorrectas no quiten puntos. Esta resta de puntuación por una respuesta equivocada es habitual en los exámenes y en las oposiciones y se hace para evitar que el opositor conteste para ver si hay suerte y acierta. En este caso, no restará puntos con el fin de facilitar que los interinos aprueben. Otra singularidad del proceso es que la nota de corte para que se tengan en cuenta los méritos será del 35 %, es decir, el equivalente a un 3,5 en un examen normal. Los interinos que opten a una plaza del IB-Salut o de Educació no harán un examen tipo test sino que deberán estudiar un temario completo.

Solo el Govern ha recibido más de 17.982 solicitudes de un total de 7.513 personas que aspiran a mantener alguna de las plazas que están en juego en la Administración autonómica. La diferencia entre solicitantes y plazas se debe a que una personas puede optar a más de uno de los puestos de trabajo.

Los méritos

Aquellos que saquen al menos un 3,5 en los test pasarán a la fase de concurso. Aquí se valorará la experiencia previa, con 45 puntos sobre 100, y los 55 puntos restantes serán para valorar los cursos realizados, titulación, conocimiento de idiomas y otros méritos diversos. El concurso oposición se realizará entre junio y octubre pero, teniendo en cuenta que hay elecciones en mayo, es probable que los exámenes se retrasen hasta el final del plazo marcado.

El apunte Objetivo del Govern: situar la interinidad por debajo del 8 % que estipula la ley El proceso de estabilización de los trabajadores interinos tiene como objetivo reducir la interinidad en todas las Administraciones para que la plantilla sea fija, lo que da más garantías a los propios trabajadores y a la Administración. La propuesta es que la interinidad en el sector educativo ronde el 7 %, cuando ahora está cerca del 20 %. En el caso del IB-Salut el desafío es más complejo ya que se persigue reducir la interinidad del 40 % actual al 5 %. En los servicios generales, se quiere pasar del 30 % actual a prácticamente cero, según detalla Palomino. La ley estipula que la interinidad en las administraciones no debe superar el 8 %, por lo que Balears estaría por debajo.