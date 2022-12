La manifestación central de la Diada de Mallorca de este viernes 30 de diciembre reivindica en las calles de Palma desde las 18.30 horas la libertad de expresión y el retorno del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como 'Valtònyc', cuando se cumplen cinco años de su «exilio» en Bélgica. Valtònyc ha participado de la Diada por videoconferencia dirigiéndose directamente al diputado de Vox en Baleares Jorge Campos y a la presidenta del Govern, Francina Armengol.

Este es el contenido íntegro de su discruso:

«Buenos días amigos amigas compañeros, compañeras y familia. Muchas gracias por estar hoy aquí. Ya son cinco años sin poderme manifestar con vosotros por la Diada y por eso estoy muy contento de poder hacerlo hoy aunque sea telemáticamente. Más que nada porque eso quiere decir que no estoy en una prisión española, quiere decir que estoy libre y luchando por la libertad de expresión desde Europa resistiendo a su represión. Eso en cierta manera quiere decir que les estoy ganando. Si lo miramos todo desde una perspectiva con actitud ganadora y hacemos balance de los diez años que llevo encausado seguramente estamos en positivo. No lo he conseguido ni lo hubiera conseguido solo, sin vosotros.

Mi salida de Mallorca dejando en ridículo a los cuerpos policiales del Estado español, escapándome de una isla con una orden de detención europea e internacional hasta llegar a Bélgica, seguir en libertad y poder pagar una defensa que me ha permitido cosas que no hubiera imaginado nunca como cambiar el código penal Belga utilizando el estado español como una referencia. España es un modelo en Europa de estado totalitario de un régimen caduco y desactualizado que no cumple con las bases de la democracia europea como es la libertad de expresión. Para encontrar condenas similares a la mía hemos de recurrir a países como China, Marruecos... Si tenemos que buscar artistas en la prisión como Pablo Hasel también. Por tanto si a día de hoy todo eso es conocido en el mundo y en Europa es gracias a Jorge Campos. Muchas Gracias.

Tu manía persecutoria contra el independetismo y el movimiento de izquierdas ha provocado hoy que Europa sepa lo que pasa en España, que Bélgica sea un lugar mejor y que cinco tribunales europeos hayan lanzado sentencias en contra de España por mi caso. El tiempo pone las cosas en su sitio y espero que la libertad de expresión acabe ganando sus espacios en las instituciones mallorquinas y catalanas... y que el fascismo que promueve tu partido político y tu entorno sea el que se tenga que exiliar debido al rechazo social que se merece y que salga de nuestras instituciones y calles. Así como Bauzá provocó el rechazo social y la marea verde y que Mallorca fuera un modelo de la lucha por la lengua catalana espero que Jorge Campos provoque que Mallorca sea un modelo de la lucha por la libertad de expresión y provoque una marea democrática. Depende de nosotros.

A la presidenta Francina Armengol tengo un mensaje que darle: espero no tener que esperar 80 años para recibir un reconocimiento del Govern como exiliado y represaliado político que soy y que yo mi familia lo podamos ver en vida. Que no lo tengan que ver desde una tumba. Aún estamos a tiempo de hacerme volver a Mallorca. Gracias por movilizaros, por estar aquí por unos países catalanes libres y que pronto lo podamos celebrar juntos. ¿Viva Mallorca y viva la tierra!"