Los descendientes de las Rojas del Molinar (Catalina Flaquer y sus hijas Antònia y Maria Pasqual) se harán cargo no solo de sus restos sino también de los de Belarmina González Rodríguez de la que no se han localizado descendientes. Así lo ha confirmado el Secretario Autonómico de Memòria Democràtica, Jesús Jurado.

Darán sepultura a las cuatro mujeres (asesinadas con Aurora Picornell en el cementerio de Son Coletes) en una tumba familiar de Capdepera. En este caso no ha habido resultados positivos de ADN por lo que estamos ante lo que los expertos denominan como una identificación grupal (no individualizada) de las cuatro represaliadas.

La identificación de Aurora Picornell (gracias al ADN de su hermano Ignasi asesinado en Porreres) en la misma saca de la fosa número 3 de Son Coletes que compartía con las otras cuatro mujeres, han llevado a los expertos a su identificación grupal. Se sabe que son ellas (no se buscaba a otras mujeres salvo a las milicianas con las que no compartirían vestimenta) pero a día de hoy no se puede saber de quién es concretamente cada uno de los cuerpos.

«Los descendientes de las rojitas del Molinar han accedido en este caso a dar sepultura a las cuatro mujeres sin identificación por ADN al no tener localizados descendientes de Belarmina. Si en el futuro algún avance científico permitiera identificar a Belarmina González y alguien reclama sus restos podrían separarse. Las cuatro serán enterradas en Capdepera», explica Jesús Jurado.

«Si pudiéramos matricular cada saca y realacionarla con cada fosa, y lograr poner nombre a cada individuo sería un gran logro. En la saca de la fosa cuatro de Son Coletes tenemos los restos de 10 individuos, solo dos identificados y los 8 restantes tienen familias. Eso no nos permite en este momento realizar una entrega grupal como la que está prevista para las Rojas del Molinar y Belarmina», lamenta el Secretario Autonómico.