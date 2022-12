Muñoz critica la subida de precios de aerolíneas

La diputada de Unidas Podemos por Baleares en el Congreso, Lucía Muñoz, ha afirmado este miércoles, en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que «los ciudadanos de Baleares necesitan poder decidir cómo se gestionan sus puertas de entrada», al tiempo que ha criticado el alza de precios de las aerolíneas. «Los que residimos en Baleares y en el resto de territorios extrapeninsulares no volamos solo para pasar las fechas señaladas en familia, sino por razones médicas, por trabajo o para estudiar», ha añadido la diputada, según ha explicado la formación en nota de prensa.

En este sentido, Muñoz ha lamentado que «los costes, inflados, no pueden recaer sobre las familias de las Islas, que ya sufren el encarecimiento de sus vidas por otros efectos que provoca la insularidad». «Tenemos derecho a decidir si queremos o no ser uno de los territorios europeos con mayor tráfico de jets privados o si queremos o no ampliar el aeropuerto de Palma», ha insistido la diputada, criticando nuevamente la subida de precios de los billetes de avión. En este punto, ha censurado que las aerolíneas «se aprovechan de la insularidad y se enriquecen a costa de los ciudadanos baleares y la buena voluntad del Gobierno», en referencia a políticas como la bonificación del 75 por ciento para residentes.

Además, la diputada ha recordado el informe, de hace más de dos años, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que advirtió que la bonificación «había disparado las tarifas aéreas un 22 por ciento». «No podemos permitir que sea AENA, una empresa con casi un 50 por ciento de titularidad privada, la que se encargue de gestionar un servicio de tanta responsabilidad social; se va a embolsar este año 499,2 millones de euros por su gestión de los aeropuertos baleares, un 20 por ciento del total de sus beneficios», ha concluido Muñoz.