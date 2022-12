El PSIB rechaza la propuesta de MÉS de crear una aerolínea pública

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado en contra de la Proposición No de Ley (PNL), presentada por MÉS per Mallorca en el Parlament, para crear una aerolínea pública que dé servicio a Baleares y mejore la conectividad entre las islas y con la Península. La PNL, debatida y votada este martes en el pleno del Parlament, fue registrada hace un año por MÉS per Mallorca. Sin embargo, su defensor en el pleno, el portavoz de MÉS Josep Ferrà, ha defendido su relevancia porque aunque la situación actual es «buena, se debe primar siempre el interés público para poder viajar» en Baleares. La iniciativa contenía seis puntos, mientras que el PSIB ha presentado dos enmiendas de modificación de los puntos 5 y 6. MÉS sólo ha aceptado el cambio del sexto, que ha sido aprobado por la votación de todos los grupos parlamentarios con la abstención de PP y Ciudadanos.

El primer punto ha recibido el voto favorable por unanimidad. A través de éste, el Parlament insta al Gobierno a garantizar la existencia de una oferta de vuelos apropiados para las empresas y ciudadanos de Baleares tanto desde el punto de vista del número de rutas, sus frecuencias y precio justo. El segundo punto ha sido rechazado, con los votos del PSIB incluido, y en él se pedía al Gobierno a crear una aerolínea pública resultado de la adquisición de Air Europa mediante la conversión en acciones del dinero concedido a la compañía en préstamos participativos. El tercer punto por el que se insta al Gobierno a garantizar la conservación de los empleos en la citada aerolínea ha sido aprobado, mientras que el cuarto ha sido rechazado en pleno con la excepción de los votos a favor de MÉS. Lo mismo ha ocurrido con el quinto punto, por el que el Parlament ha rechazado instar al Gobierno a transferir las competencias en gestión portuaria y aeroportuaria a Baleares y así poder adaptar el modelo de gestión a los retos económicos y medioambientales. El sexto punto, con la enmienda modificada, el pleno del Parlament ha aprobado, con la abstención de PP y Ciudadanos, instar al Gobierno a garantizar los mecanismos de ayudas y los créditos concedidos o que se puedan conceder a las aerolíneas así como al resto de grandes empresas para garantizar la viabilidad económica y que en las condiciones de adjudicación se contemple el requisito del retorno de las cantidades públicas concedidas. En la intervención de los grupos parlamentarios, la diputada del PP Salomé Cabrera ha resaltado que en el momento de presentación de la PNL, hace un año, «eran necesarias las ayudas» por la crisis derivada de la pandemia. Sin embargo, ha rechazado «tener una economía subsidiada», así como ha subrayado que «todas las mejoras» conseguidas en el transporte en Baleares ha sido con el PP. Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez ha compartido con MÉS la necesidad de recuperar a lo público «lo que nunca tendría que haber pasado a manos privadas». «Recuperar una aerolínea pública sería necesario como también recuperar una banca pública, una energética... así se evitaría el enriquecimiento de empresas privadas a partir de empobrecer a la ciudadanía», ha afirmado. A continuación, el diputado de Ciudadanos Marc Pérez-Ribas ha mostrado su desacuerdo con convertir Air Europa en compañía pública y ha subrayado su rechazo a que la gestión de puertos y aeropuertos sea «cien por cien» de Baleares. Vox, a través del diputado Sergio Rodríguez, ha subrayado que están de acuerdo con «el fondo» de la PNL planteada por MÉS, pero no tienen «muy claro» la fórmula legal para crear esa aerolínea pública. Por último, la diputada del Grupo Mixto Patrícia Font ha indicado su apoyo «en la totalidad». «La conectividad es algo fundamental porque como islas es fundamental que se garantice la conexión entre islas y la Península», ha terminado.