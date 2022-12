Un vecino de La Soledad gana 500.000 euros con el Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 1,06 millones de euros en el barrio de La Soledad de Palma, uno de ellos agraciado con el premio mayor, de 500.000 euros. También se vendieron 16 cupones más premiados con 35.000 euros cada uno, lo que hacen un total de 560.000 euros más repartidos en el barrio.

El vendedor de la ONCE que distribuyó estos cupones es Juan José Macías González, según ha informado ONCE en una nota de prensa. El vendedor comercializa las loterías de la ONCE de forma ambulante por la calle.

El cupón del 30 de noviembre, dedicado al 40 aniversario de la Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra, también ha dejado premios en Cataluña (490.000 euros) y Andalucía (350.000 euros).