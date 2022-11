Comer mal le puede salir muy caro a tu salud. Esta es la principal conclusión que se extrae de las entrevistas que Ultima Hora ha realizado a Catalina Núñez, médico y técnico del servicio de Promoción de la Salud de Baleares, y a Joan Carles March, experto en Salud Pública y Medicina Preventiva. Ambos aseguran que una mala alimentación lleva aparejado un incremento de peso, que en muchas ocasiones da lugar a la obesidad y, por tanto, a numerosas enfermedades.

Núñez ha señalado que numerosas personas están empeorando sus hábitos alimenticios debido al incremento de precios que se ha producido. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) los alimentos se han encarecido un 15,2 % en el Archipiélago balear durante el mes de octubre, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Cabe precisar que la leche, las legumbres y los lácteos se encuentran entre los que más han subido su precio, ya que los consumidores están adquiriendo más productos básicos para reducir los gastos. March ha apuntado que «mientras tanto, los productos menos saludables como la bollería, el chocolate, los refrescos o los helados se venden a un precio más económico. El chocolate ha sido, precisamente, de los productos que menos han subido, seguido de otros como la confitería, los refrescos, los cereales azucarados, los zumos prefabricados, los platos preparados o los helados».

Sin embargo, la doctora Núñez ha precisado que esto no puede servir como excusa para comer mal, ya que ha asegurado que «sigue siendo posible llevar una alimentación saludable». En caso de no hacerlo, ha advertido que se corre el riesgo de enfermar. «Es comprensible que haya personas que compren una pizza que vale un euro y no gasten cinco en cocinar un plato», ha lamentado; al tiempo que ha instado a dejar de hacerlo porque es muy malo para el organismo.

Aumento de peso y obesidad

Esto ya hace tiempo que sucede, pero se ha agravado con la crisis inflacionista que padecemos en la actualidad. De este modo, cada vez hay más residentes en las Islas que están sustituyendo las frutas y verduras, que se han encarecido de forma significativa, por alimentos procesados y bollería industrial. El primer efecto que tiene este tipo de alimentación es un aumento de peso, que suele derivar en obesidad. En el caso concreto de los niños baleares, uno de cada cuatro pesan más de lo adecuado.

La técnico del servicio de Promoción de la Salud ha destacado que de la obesidad se derivan numerosas enfermedades. Entre ellas se encuentran la diabetes, el aumento del colesterol, las enfermedades cardiovasculares, así como muchos cánceres . Además, ha puesto de manifiesto que «la grasa se acumula en todos los órganos»; causando, especialmente, problemas a nivel cardiovascular, pero también en los pulmones y a nivel muscular. «El hecho de comer mal influye en todo», ha advertido.

En este punto, ha puesto de manifiesto que los efectos derivados de una mala alimentación son aún más graves en las personas mayores o con enfermedades crónicas. «La soledad motiva que se les haga cuesta arriba cocinar para ellos solos. Sin embargo, no tener una buena alimentación puede perjudicar su calidad de vida», ha señalado.

Alimentación variada

Otro factor muy importante para tener una buena salud es realizar una alimentación variada. Los expertos han detectado que se ha producido un incremento en el consumo de pasta y, aunque este alimento en sí no es perjudicial, si se dejan de ingerir otros porque se come mucho de éste entonces sí que lo es. «Abusar de una cosa te lleva a un déficit de otras», ha insistido. En este punto, ha señalado que «lo ideal es comer fruta y verdura todos los días, entre una y tres veces a la semana pescado y carne, una vez a la semana pasta y arroz, en seis ocasiones al mes legumbres y medio litro de leche al día».

Otro consejo que se puede llevar a cabo es aprovechar las comidas. «Por ejemplo, si haces bullit, un día puedes comer sopa con un poco de carne; otro, verduras y también puedes hacer croquetas con la carne que ha sobrado o aprovecharla para añadir a unos macarrones». Por su parte, March ha subrayado que «en las comidas saludables debe haber alimentos ricos en proteínas de origen animal, tales como lácteos, carnes y huevos; en equilibrio con alimentos de origen vegetal, como los cereales, las legumbres, las verduras y las frutas. Sabemos que las frutas deben ser habituales y abundantes en la alimentación y que el agua es la mejor bebida».

Para concluir, Núñez ha recomendado consultar la web Eina Salut, (elaborada con Fondos Feder) de la Conselleria de Salut, en la que se pueden conocer lo beneficios y propiedades de los diferentes alimentos; así como su frecuencia de consumo adecuada y algunas recetas fáciles y económicas.