No copan las portadas ni abren informativos, pero su labor diaria salva vidas. Lola Vázquez Díaz (Palma, 1973) es subinspectora de UFAM-Protección, el equipo de la Policía Nacional de Baleares que acompaña de la mano a las mujeres víctimas de violencia de género. Son la cara visible del sistema que respalda y protege a cada una de ellas. Al abrirse un procedimiento por esta causa, se asigna a la mujer víctima un Policía Tutor de UFAM-Protección, que se encarga de supervisar todo su caso. Con un contacto estrecho y directo, y velan por el cumplimiento de todos los protocolos, así como de poner a su disposición todos los recursos de los que disponen en diferentes administraciones (servicio de psicología, casas de acogida...). «Es una protección integral», destaca la subinspectora. «Cuando en una llamada de rutina no la localizamos, los Policías Tutores empezamos una investigación para su localización. En este trimestre hemos llegado a realizar varias detenciones de maltratadores que estaban con las víctimas, quebrantando órdenes de alejamiento».

Se habla mucho de las víctimas, pero ¿qué pasa con los maltratadores? ¿Siguen siendo una asignatura pendiente?

Por supuesto que el trato al maltratador es una asignatura pendiente de la sociedad, porque son muchos los factores que han de modificarse sustancialmente para minimizar esta figura. Entre otros, la concienciación desde pequeños de que nadie posee a nadie, de que los roles familiares de generaciones pasadas no son los actuales... Existen programas destinados a aquellos que reconocen ese maltrato y quieren corregirlo. Pero la competencia de educar o reeducar a la población se encuentra en otros sectores, no en la Policía.

¿Ha mejorado la coordinación en materia de violencia de género entre diferentes cuerpos del Estado? ¿Y dentro de la Policía Nacional?

La colaboración la considero muy buena. El programa de VioGén lo tiene muy organizado. A la víctima siempre la sigue un policía tutor y si esta persona cambia de domicilio, automáticamente el sistema redirecciona ese caso a la demarcación del nuevo domicilio de la mujer. En el minuto uno en el que pone el pie en la nueva localidad, va a ser seguida por otro Policía Tutor, que recibirá todo el historial de actuaciones que se han hecho desde aquí. Este mismo procedimiento funciona dentro de la Policía Nacional y entre otros cuerpos, como la Guardia Civil y las Policías Locales que tienen protocolo de colaboración, como el caso de la Policía Local de Palma, en los casos de riesgo bajo, no apreciado y riesgo medio.

Se ha anunciado la creación de un tercer juzgado de violencia sobre la mujer. Esto debería agilizar los trámites y los procesos judiciales ¿Cómo es la relación entre la Policía y los Órganos Judiciales especializados? ¿Se nota mucho la diferencia cuando el caso tiene que llevarlo un juzgado ordinario?

Tenemos una comunicación muy estrecha. En la medida que podemos, los Policías Tutores acompañamos a las víctimas ante el Órgano judicial cuando los maltratadores son detenidos y puestos a disposición judicial. En cuanto a juzgados u otros órganos judiciales no especializados en violencia de género, el trato es también colaborador, pero sí es más estrecho con el personal de los juzgados especializados por el seguimiento hacia con las víctimas que hacemos juntos.

En las últimas semanas se ha hablado mucho del sesgo machista de algunos jueces o de la falta de formación y perspectiva de género. Por su experiencia, ¿el poder judicial está formado y sensibilizado con la violencia machista?

Trabajamos mano a mano con jueces y fiscales y, en este aspecto, confío plenamente en ellos. No me cabe la menor duda de que el Poder Judicial está totalmente formado y sensibilizado en estas cuestiones. De hecho, muchas veces son los mismos jueces y fiscales especializados en esta materia los que imparten formaciones en la Jefatura Superior de la Policía a compañeros que tratan directamente con las víctimas.

¿Podemos hacer un perfil de la mujer maltratada en Baleares? ¿Cada vez son más jóvenes? ¿Y el maltratador?

La violencia de género no entiende de perfil ni de barreras. Da igual si eres joven o mayor, si tienes o no estudios... A veces quizá se estereotipa una imagen, pero da igual el estatus o cultura que tengas. Roza todo y no tiene un perfil determinado, igual que el maltratador.

¿Las redes sociales son una fuente de problemas en este sentido?

Últimamente se ha establecido la llamada «violencia de género digital». Es esa violencia de género que se produce a través de las redes sociales, siendo esto un añadido a la violencia de género per sé. Se manifiesta a través de comportamientos como el control del teléfono, el querer saber con quién hablas, con quién chateas, qué fotos subes a Instagram... Entiendo que se puede ayudar a minimizar a través de charlas de Participación Ciudadana en centros educativos para concienciar a los jóvenes de la utilización de estas redes.

Este año, afortunadamente, no ha habido ninguna víctima mortal por violencia machista. Estos casos normalmente son solo la punta del iceberg, pero la tasa de Baleares sigue siendo de las más altas del Estado

Imagino que Baleares tiene que ver el aumento poblacional que se produce durante nueve meses al año debido al turismo, con una fluencia masiva de turistas y trabajadores relacionados con al hostelería. De hecho, en verano es alarmante. Hay muchísimos más casos que en invierno,.

¿Qué le diría a una mujer que no se atreve a denunciar por miedo a que no la crean?

Que no está sola, que la violencia de género existe, que hay un equipo humano compuesto por un grupo muy amplio de profesionales que estamos ahí para ayudarla, y que el primer paso para luchar contra la violencia de género es denunciarlo. Nuestra Unidad está por y para ello.