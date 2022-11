La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Govern, Mercedes Garrido, ha defendido este martes que la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como Ley de 'solo sí es sí', «beneficia a las mujeres» y «protege de manera integral a las víctimas de violencia sexual». Así ha respondido Garrido, en el pleno del Parlament, a la portavoz adjunta del Grupo Popular, Núria Riera, quien ha criticado las excarcelaciones a dos presos en las Islas tras revisiones por la Ley del 'sólo sí es sí'.

Según la 'popular', el Gobierno central fue advertido de que las revisiones de penas podían ser una de las consecuencias de esta normativa, pero «el presidente Sánchez, con su soberbia y arrogancia característica, siguió adelante» y aprobó la ley. Garrido ha recordado que sobre las revisiones de penas se tiene que pronunciar el Tribunal Supremo y que ayer ya lo hizo la Fiscalía, que ha fijado un criterio para impedir una rebaja «automática» de penas en las revisiones. Riera ha asegurado que la nueva ley «solo protege a violadores y a agresores sexuales».

«No es un problema de jueces machistas, es un problema de una ley hecha con soberbia», ha señalado, exigiendo a quienes han apoyado esta normativa que pidan «perdón». «¿Dónde está Armengol mientras violadores son puestos en libertad?», ha preguntado, afirmando que «hay silencios muy atronadores». Garrido ha pedido a Riera que sea la presidenta del PP balear y diputada en el Congreso, Marga Prohens, quien haga el control al Gobierno central, dado que esta es una normativa estatal. En este punto, ha censurado la «utilización» de los casos de violencia sexual por parte del PP, puesto que, según la consellera, los 'populares' no se pronunciaron cuando se dijo que el 'caso de la Manada' era abuso y no agresión.

IBDona

or otro lado, la diputada de Vox-Actúa Baleares Idoia Ribas ha preguntado por la labor del Instituto Balear de la Mujer (IBDona) para mejorar la vida de las mujeres de las Islas. «¿A quién quiere engañar? No solo no ha mejorado la vida de las mujeres, sino que ha empeorado», ha indicado, añadiendo que el Govern ha duplicado el dinero que gasta «en chorradas propagandísticas». Ribas también ha calificado de «chapuza» la ley que ha aprobado el Gobierno, en referencia a la Ley del 'solo sí es sí', y ha insistido en que «las mujeres padecen exactamente igual que los hombres la ineficiencia de la administración autonómica».

Garrido ha acusado a Ribas de tener «una profunda convicción machista» y ha defendido el trabajo «para empoderar a las mujeres» que realiza el IBDona. De acuerdo con la consellera, una mujer empoderada es la mejor forma de luchar contra la violencia machista. «Si fuera por ustedes, las mujeres continuarían en su casa», ha dicho sobre Vox.