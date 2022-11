Varios profesores de FP, que llevaban más de 30 años dando clases en centros públicos de Baleares, han demandado al Govern por excluirles de la bolsa de docentes de este curso escolar. En el año 2016 la Conselleria d’Educació avisó a los profesores técnicos de Formación Profesional que impartían las llamadas ‘especialidades no singulares’ de que (en base a una normativa aprobada en 1992) tenían un plazo máximo de seis años para sacarse una titulación de grado. Si en ese periodo no aprobaban un grado universitario equivalente para seguir trabajando como profesores interinos serían despedidos.

Transcurridos seis años desde que la dirección general docente dictó aquella resolución, la mayoría de los profesores (los que cursaron los estudios requeridos) siguen ejerciendo este curso, pero 17 maestros de entre 50 y 60 años que no se sacaron la titulación han sido despedidos. Algunos de ellos han llevado a Educació a los tribunales y están a la espera de que se resuelvan sus demandas. El Govern no exige la titulación de grado o equivalente en todos los casos. Lo hace para las especialidades de Administrativa, Informática, Sanitaria, Agrícola, Electricidad y electrotecnia, Electrónica y Construcciones (entre otros). En cambio no les ha exigido el grado a especialidades como Peluquería o Mecánica.

Educació desvincula la falta de profesorado que sufren los centros de Formación Profesional de las Islas este curso del despido de los profesores interinos sin grados universitarios. Mientras tanto el sindicato mayoritario de la enseñanza (STEI) defiende que «no deberían hacer sido excluidos». Cabe recordar que, ante el creciente malestar del alumnado, este lunes 14 de noviembre el Consell de Govern aprobó una medida extraordinaria que permite que profesores que ya estén en centros educativos puedan hacer horas extras para cubrir las vacantes hasta que se encuentre a un profesor que las pueda cubrir de forma permanente.

El Govern trasladó el martes la medida a los directores de todos los centros de Baleares para que busquen profesores voluntarios que estén dispuestos a dar el paso. Algunas fuentes apuntan a que «en solidaridad con los docentes despedidos, se está planteando que nadie acepte las horas extras». No obstante este miércoles no existe ninguna negativa confirmada. Tampoco ninguna solicitud que de voluntarios dispuestos a ocupar las plazas.

La directora general de Personal Docente, Rafaela Sánchez, ha negado la mañana de este miércoles 16 de noviembre que exista una relación entre el despido de interinos y la falta de docentes este curso. «No es cierto que las plazas que necesitamos tengan que ver con las personas que en estos momentos están fuera de la Lista. En 1998 se les pidió que se tenían que sacar una diplomatura. Son 19 especialidades ligadas a un título. Estamos en 2022. Cuando llegamos había 146, les dimos seis años para que se sacasen un grado y quedaron 17 que no lo habían sacado pero son titulaciones ligadas a un grado, luego tenemos las titulaciones singulares como Cocina y Peluquería (10) a las que no se les pide ningún grado. Hay 19 sí ligadas a titulación», dice.

Los docentes que han perdido sus plazas cuestionan el recuento de Educació: «En las cifras que dan no especifican cuántos docentes tenían titulación antes (Magisterio, Historia…) ni tienen en cuenta los que se han jubilado o han sacado oposiciones. Además cuentan como si tuvieran grado los de las especialidades singulares que no lo necesitan tampoco. Con todo ello pasamos de unos 150 a 30. Conselleria se ha atribuido una competencia que ni es suya, regulando titulaciones». El principal argumento que esgrimen los denunciantes en las demandas judiciales presentadas es la llamada ‘equivalencia a efectos de docencia’ que según jurisprudencia ha permitido seguir ejerciendo a profesores interinos en otras comunidades autónomas.

Entre los numerosos centros de formación profesional afectados por la crisis de docentes están el Politécnico de Palma y el Pau Casesnoves de Inca. En ambos casos llevan desde el principio de curso sin profesor de Electricidad. Javier Caparrós, director del Politécnico, ha explicado hoy que «otros años hemos tenido dando clase a alguno de los interinos que han sido despedidos. Es posible que las vacantes se pudieran cubrir con estas personas, pero no depende de nosotros, no somos los que hacemos la normativa». No obstante Caparrós señala que «los salarios mucho más atractivos de las empresas que pagan más, también hacen complicado que algunos profesionales quieran dar clases este curso». Faltan electricistas y carpinteros en las empresas de construcción.

En el Pau Casesnoves los alumnos muestran su enfado por la falta de profesor desde principios de curso. En su caso el profesor que impartía sus clases hasta el curso pasado está de excedencia. «Estamos desesperados y no nos parece una situación normal, más teniendo en cuenta que el docente que impartía las asignaturas solicitó una excedencia en junio de 2022 que dura hasta febrero de 2023. Desde julio hasta hoy la Conselleria d’Educació ha tenido tiempo más que suficiente para prever cómo cubrir su puesto en lugar de dejarnos desatendidos», dice Toni Coll, uno de los alumnos afectados. Una de las cuestiones que más preocupan es que los alumnos de segundo curso deberían empezar las prácticas en empresas en el mes de marzo y no lo podrán hacer si previamente no han recibido la información teórica.