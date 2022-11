La Dirección General de Turismo y la Agencia de Estrategia Turística de Balears (AETIB) compartirán un presupuesto de 96,6 millones de euros, la partida más alta con la que han contado nunca gracias a la aportación de los fondos europeos. El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, compareció ayer en comisión parlamentaria para dar cuenta de los presupuestos de su Conselleria, que ascienden a un montante global de 267 millones de euros.

Entre los puntos más destacados, el SOIB gestionará también el presupuesto más alto de su historia con 129 millones de euros, cantidad que irá dedicada en gran parte a la formación para así contribuir a paliar los problemas que han tenido las empresas para encontrar mano de obra cualificada este año. Asimismo, se superará por primera vez la inversión de 3.000 euros por desempleado.

En la partida turística, la mayor parte debe orientarse al despliegue de la Ley de Turismo Sostenible. Ello incluye 15 millones para la instalación de las famosas camas elevables ó 10 millones para comprar establecimientos obsoletos y vinculados al turismo de excesos con el fin de hacerlos desaparecer.

El diputado de Més Joan Mas espoleó el debate sobre la promoción turística reprochando al conseller la partida de 5,7 millones dedicada a ese mismo apartado. Negueruela defendió esa inversión a la vez que la presencia institucional en las ferias turísticas internacionales argumentando que cumplen con una doble finalidad: marcar la posición balear a nivel internacional sobre su modelo turístico y dotar a las pequeñas y medianas empresas del sector de un espacio en el que trabajar con agentes del resto del mundo.

«Lo que no se debe hacer en ningún caso», destacó en una nueva recriminación al PP y dirigiéndose a la diputada popular Salomé Cabrera, «es ir al extranjero a cuestionar las políticas del Govern: no hay peor promoción que la que hizo Marga Prohens en Londres». Con respecto a la subida de la ecotasa que reclama Més, el conseller señaló que aún debe ser estudiado y que «ahora no es el momento».