Una nueva etapa para el histórico bar Central del Coll

Uno de los bares más emblemáticos del Coll d’en Rabassa se traspasa. El bar Central, abierto desde 1905, ha cambiado de propietarios en varias ocasiones y lo hará ahora una vez más con el inicio de una nueva etapa. Mari Carmen Iglesias, que es la cocinera y regenta este local junto a su sobrino Bartolomé desde hace 15 años, ha decidido jubilarse y pasar página. La gran cantidad de horas diarias que ha invertido en el negocio, ya que no han cerrado ningún día desde Semana Santa, y que se acerca su edad de jubilación le han hecho tomar esta decisión y dar el paso. En agosto colgó el letrero de 'Se traspasa' con ilusión por la nueva fase que le espera y la tristeza por el cariño que le tiene.

Este local de barrio siempre ha apostado por los menús caseros diarios y cuenta con una clientela fija porque, como dice Mari Carmen Iglesias, «aquí nos conocemos todos por nuestro nombre porque somos una gran familia». Los fines de semana se pueden encontrar manitas de cerdo y arròs brut, entre otros platos, dos comandas muy aclamadas también por personas que vienen desde otras zonas de Mallorca. La idea principal es traspasarlo con todo el mobiliario incluido. Si finalmente no encuentran a nadie, Bartolomé Vallespir se quedará con el negocio y contratarán a una cocinera, porque cerrarlo no entra en sus planes. «A mí me gustaría que se traspasara, porque así mi sobrino estaría más tranquilo y podría cogerse un año sabático para descansar», ha comentado Mari Carmen. Sin embargo, cuando ella se jubile tiene claro que hará todo lo que no ha podido hacer durante este tiempo. «Descansar, disfrutar de mi hija que vive en Madrid y realizar todas las cosas que tengo pendientes» son algunos de sus planes futuros.

La fachada del bar Central de Es Coll d'en Rabassa.

El bar Central llegó a manos de Mari Carmen y Bartolomé en 2007. Su familia vivía al lado del local y en esos momentos acababan de cerrar el hotel en el que trabajaban y como si el destino se cruzara en su camino vieron la oportunidad de montar allí su próximo negocio. «Hemos luchado mucho por este bar porque nos ha cogido la crisis de 2008, de 2013 y la pandemia. Durante este tiempo no teníamos ingresos porque había que pagar los gastos y a los proveedores», ha explicado. A finales de este año Mari Carmen se despedirá del bar Central, un negocio en el que ha invertido durante 15 años de su vida mucho esfuerzo e ilusión.