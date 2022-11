¿Quién tiene un perro guía?

Ya son 32 años del programa Perro Guía de la Fundación ONCE que en todos estos años ha facilitado más de 3.000 canes a personas ciegas o con discapacidad visual grave para que mejoren su día a día y velar por sus desplazamientos por la calle.

En Baleares, hay poco más de 12 perros guía, la mayoría se distribuyen en Mallorca, y en estos momentos dos personas están en lista de espera para tener este animal adiestrado. Sin embargo, ¿cuáles son los requisitos para solicitar un perro guía? Y, ¿se adiestran a todos los canes por igual? La presidenta territorial de la ONCE, Mari Carmen Soler, detalla que «hay que adiestrar a cada perro guía en función de la necesidad de cada persona usuaria».

La escuela para este tipo de perros adiestrados se ubica en Madrid. Se encargan de la crianza, alojamiento y el cuidado del animal hasta el año, cuando se entregan a familias educadoras para que les enseñen las directrices, desde ir por la calle, subir a un transporte público, etc. Este adiestramiento dura entre ocho meses y un año. Soler, asimismo, recuerda que la entrega no es inmediata. Según el folleto informativo de la ONCE, hay un proceso de adiestramiento muy largo y la demanda actual es elevada.

Requisitos

Para solicitar un perro guía, uno de los requisitos es ser mayor de edad, tener recursos económicos para cuidar y mantener al animales, ser afiliado de la ONCE y usuario habitual del bastón. ¿Y qué derechos tiene el usuario de un perro guía? Las actuales leyes reconocen unas obligaciones para el usuario, como entrar y permanecer con el animal en cualquier espacio público así como en transportes. Pero también una serie de obligaciones: mantener limpio al perro, tener un seguro de responsabilidad civil y controlar su comportamiento.

La ONCE gasta una media de 31.000 euros por cada perro, a pesar de que para el usuario es un servicio social gratuito. Sin embargo, hay que saber que una vez se entrega a la persona el animal, todos los gastos del perro (alimentación, veterinario, trámites, etc.) van a cargo del usuario.