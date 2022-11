Alina Sachenko, propietaria del supermercado de productos ucranianos Girasol, que está situado en la calle Hort de Torrella, en Pere Garau (Palma), llegó este miércoles por la mañana al establecimiento y se topó de bruces con unas pintadas prorrusas en la persiana del comercio: «Salven a la gente del Donbass».

La frase iba acompañada por la letra ‘Z’, que se vincula con los partidarios de la invasión rusa, y la hoz y el martillo comunistas en recuerdo a la Unión Soviética. La dueña del establecimiento lamenta este ataque. «La verdad es que me esperaba que esto ocurriera en algún momento porque está pasando en otros puntos de España. Me lo esperaba, pero no deja de sorprenderme».

La mujer tratará de luchar para que esto no vuelva a suceder. Tiene previsto borrarlas en la mayor brevedad posible e interponer la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional. «No lo podemos tolerar», concluye.