Com cada dia a la feina amb 🚍, però avui amb el luxe de poder comprovar de primera mà l´entrada en servei del Carril BUS-VAO que hem implantat.



Hem de ser prudents, els hàbits de mobilitat no canvien d'un dia per l'altre, però de moment molt contents amb el seu funcionament👇🏾🧵 pic.twitter.com/jnoOA7JeaT