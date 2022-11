Las primeras horas del estreno del nuevo carril bus-VAO que conecta el aeropuerto de Palma con el Palacio de Congresos se han caracterizado por las quejas, los enfados y los atascos, sobre todo durante la hora punta. Las dudas y el miedo a las sanciones, que pueden llegar a los 200 euros, han hecho que algunos usuarios hayan seguido la recomendación de la DGT de no utilizar el carril.

A pesar de que hay dos carriles que se pueden usar normalmente, el que más se está utilizando es el central, ya que el derecho concentra las incorporaciones a la vía y las salidas de la autopista. Además, según han denunciado a Ultima Hora algunos de los afectados, los vehículos que se incorporan a la vía (los que no salen directamente del aeropuerto) no pueden acceder al nuevo carril, ya que no hay ninguna línea discontinua. De esta forma, aunque cumplan los requisitos, se mantienen en los otros dos carriles. El tramo para entrar a Palma es uno de los que más se complica, ya que el tercer carril se dirige a la Vía de Cintura en dirección a Andratx, y solo deja uno libre para entrar a la ciudad.

Aunque desde el Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca ya se advirtió que el objetivo de este nuevo carril, de apenas 4 kilómetros de distancia, no era el de evitar los atascos, sino reordenar el tráfico, las colas que se han vivido durante las primeras horas de la mañana de este miércoles han molestado a muchos usuarios, que han criticado la situación a través de las redes sociales.

Además de super peligroso al querer salir la gente del bus Vao.. flipante — Isaac G. (@Isaactgx) November 2, 2022

Ha sigut una maleït colapse total. @goib ho heu fet fatal. Primer es millora el transport públic i després ja en parlarem. Heu perdut el meu vot per sempre. No penso tardar una hora llarga amb el bus quan de normal tardava 30 min amb el cotxe. Ara amb la merda del Vao, tardo més. — Laura L.Capella 📚📝☕💜🦄 (@Lauralcapella) November 2, 2022

Un atasco enorme y el carril Bus Vao vacio, que clase de broma es esta? — 𝙼𝚎𝚛𝚢 🐆 (@Mariaservera1_3) November 2, 2022

«Ganaremos todas y todos con el carril bus-vao»

El carril bus-vao tras literalmente 9h funcionando: https://t.co/EsyedXnz5t pic.twitter.com/pHgYCT8ixF — CV Management 💁🏻‍♂️✨ (@cristiivarela) November 2, 2022

Cabe recordar que los vehículos que pueden circular por este carril son autobuses, taxis (en servicio o fuera de servicio), motocicletas de dos y tres ruedas, vehículos para personas con movilidad reducida (con señal V15) y cero emisiones, vehículos de emergencias y vehículos con dos o más ocupantes tanto privados como públicos. Están prohibidos los turismos con remolque. Desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares han apuntado que en caso tener dudas sobre si se cumplen con los requisitos para circular por el carril, lo mejor es no utilizarlo.