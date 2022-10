El portavoz del PI en el Parlament balear, Josep Melià, ha reclamado este lunes al Govern que incorpore más rebajas fiscales en los presupuestos generales de la Comunidad para 2023, y ha cuestionado el volumen de deuda, que «puede ser muy perjudicial para los servicios públicos básicos». En una rueda de prensa en el Parlament, Melià ha expresado la discrepancia de su grupo con la «orientación general» de los presupuestos autonómicos, considerando un «error» el «continuar con una deuda tan alta».

Además, el PI cree que es «buen momento para retocar algunos impuestos», como una rebaja para rentas medias y bajas en el IRPF, la eliminación del impuesto de sucesiones entre familiares y la supresión del impuesto de transmisiones para la compra de primera vivienda habitual. Asimismo, su grupo también discrepa con el «enfoque de la ecotasa», porque aunque «la vivienda es una gran necesidad», consideran que un impuesto ambiental no se debe dedicar a financiar la construcción de vivienda. «Es una contradicción en sus propios términos», ha considerado el diputado, acusando al Govern de «pervertir y desnaturalizar la ecotasa».

Igualmente el portavoz del PI ha expresado preocupación por la gestión de fondos europeos, asegurando que no están llegando a las pequeñas y medianas empresas sino que «continúan financiando proyectos públicos». Así, a falta de conocer el detalle del texto presupuestario, Melià ha avanzado que «lo más probable» es que El PI presente una enmienda a la totalidad a los nuevos presupuestos de Francina Armengol, como ha hecho los siete ejercicios anteriores.

Por otro lado, Melià ha pedido al Govern que equipare el sueldo de los docentes de la escuela concertada con el sueldo de los docentes de la escuela pública. «Estas son las dos patas de la educación pública y no entendemos que unos ganen más que otros», ha declarado el diputado, que ha argumentado que con el presupuesto más alto de la historia de las Islas Baleares y con los anuncios de subidas de sueldos para el personal público, esto debe traducirse también en una equiparación de todo el cuerpo docente.

Por otra parte, Melià también ha pedido que se actualice el módulo de gasto de funcionamiento de la concertada que está congelado desde 2008. «Las escuelas concertadas no tienen recursos para cubrir todas las necesidades, ni para hacer frente a la inflación de 2022», ha insistido el portavoz. Por último, el portavoz parlamentario ha recordado que este miércoles el PI defenderá una Proposición No de Ley para que las Islas queden exentas del impuesto al queroseno, que en la práctica hará que aumente el coste de los billetes de avión. «En el territorio peninsular se está potenciando mucho el tren, pero en las Islas no tenemos otra manera de viajar que el avión o el barco, y no podemos permitir que nos suban el coste del billete», ha razonado el diputado.