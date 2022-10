La presidenta del PP balear, Marga Prohens, ha anunciado este lunes que su partido presentará 66 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado y que eso supone 634 millones extraordinarios para las Islas y no previstos ahora.

Prohens no ha concretado de qué partidas se arañarán esos 634 millones. Según Prohens, que ha intervenido ante los medios junto a los representantes del PP por las Islas en el Congreso y Senado, las cuentas del Estado son «un engaño» y dejan fuera el incremento del plus de insularidad y los convenios de carreteras. También critica que el REB tenga «fecha de caducidad» y que el factor de insularidad no sitúe a Balears en la media de inversiones.

También Ciudadanos presentará enmiendas y lo hará por las mismas razones, según ha indicado Patricia Guasp. En relación al proyecto de Presupuestos autonómicos, que se aprobarán en el Govern para ser remitidos al Parlament, ambos partidos presentarán enmiendas a la totalidad y luego propondrán cambios parciales. El PI presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos autonómicos.