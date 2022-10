El Gobierno insta a las pymes baleares a invertir más en ciberseguridad

«Ahora es la hora de la verdad: hay que llegar a las micropymes y a los autónomos porque es ahí donde tenemos la verdadera masa crítica». La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, ha trasladado a empresarios y dirigentes políticos de Balears la necesidad de incrementar las peticiones para la línea de ayudas europeas del Kit Digital, de manera que las empresas puedan mejorar sus competencias presentes y de cara al futuro, un factor clave para su supervivencia en los años venideros. «La diferencia entre una start up y una pyme es solo digital».

Artigas aprovechó su visita a Mallorca esta semana para departir sobre el desarrollo del programa con el presidente de la Cambra de Comerç, Eduardo Soriano, y algunos empresarios beneficiados con estas ayudas. Un encuentro en el que también participó el conseller de Fons Europeus, Miquel Company, quien subrayó la necesidad de «combatir con coherencia el mantra de que no llegan los fondos europeos: la realidad es que mucha gente no presenta la solicitud o no lo hace como toca, simplemente espera que caigan del cielo».

En ese sentido, Soriano reconoció que «la demanda se tiene que activar de verdad porque todavía está por debajo de las expectativas». Al respecto, Artigas hizo un llamamiento a los representantes de las asociaciones empresariales para que contribuyan a la evangelización digital de sus asociados y ayuden así a dinamizar así la demanda de ayudas.

La presencia en redes, el comercio electrónico o la ciberseguridad son algunas de las líneas de inversión que más interés han estado suscitando. Precisamente la cuestión de la ciberseguridad es una de las más apremiantes, según recalcó Artigas, ya que «las pymes son el objetivo más débil para los ciberataques y en realidad están invirtiendo menos del 6 % de sus presupuestos para protegerse».

Con todo, Artigas destacó que la pandemia ha contribuido a acelerar los procesos de implantación de las nuevas tecnologías entre las empresas. Eso, señaló, lo demuestra el hecho de que «están aumentando las peticiones de clientes más formados que a su vez solicitan productos más sofisticados».