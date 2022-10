Los móviles de los residentes de Baleares ya están preparados para recibir la nueva alerta de emergencias o catástrofes inminentes que el Ministerio de Interior probará el próximo 2 de noviembre en las Islas. Los usuarios ya pueden activar o desactivar a través de los ajustes de su teléfono móvil el nuevo sistema ES-Alert, también conocido como 112 inverso. En julio, Apple realizó el cambio en los móviles dados de alta en España, con la versión iOs 15.7 y posteriores; y en agosto lo hizo Google con los Android, con versión 11 y superiores.

Esta tecnología, que copia modelos implementados en Japón cuando se producen terremotos, se integra en la Red de Alerta Nacional y permite a las autoridades de Protección Civil enviar mensajes de alerta generalizados e inmediatos a los teléfonos móviles de un área afectada por una emergencia o catástrofe. El calendario de pruebas prevé la llegada a Baleares y otras cinco provincias (Murcia, Baleares, Madrid, Aragón, Navarra y Cataluña) para el 2 de noviembre.

Si tenéis activo el sistema de alerta en vuestro dispositivo móvil es posible que el próximo 2 de noviembre vuestro teléfono comience a emitir un pitido agudo y a vibrar de forma insistente. En la pantallas saltará un mensaje de prueba que aclara que se trata de un ensayo y no de un riesgo real, pero hasta que el usuario no confirme que ha leído el aviso, el mensaje no desaparecerá y el pitido continuará. Los residentes de Cantabria, Andalucía y Asturias fueron los primeros en recibir la alerta simulada el pasado 24 de octubre. Aquí llegará el 2 de noviembre.

Cada móvil tiene una opción distinta para activar o desactivar la posibilidad de recibir estas alertas. La recomendación es tenerlo activado pues puede resultar vital en caso de una emergencia grave.

El cambio en los móviles ha consistido en definir hasta tres niveles de alerta:

1. Alerta de Protección Civil. Es el máximo nivel, y está activado en todos los terminales.

2. Pre-alerta de Protección Civil. Es el segundo nivel, y su uso se reducirá a situaciones específicas que puedan requerir este tipo de pre-aviso. Está desactivado por defecto, pero el usuario puede activarlo.

3. Prueba. No es un nivel de alerta, está desactivado en los terminales, y solo puede activarse, para hacer comprobaciones del funcionamiento de la red, en terminales especiales usados por las operadoras de telefonía móvil.