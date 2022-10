El portavoz parlamentario y dirigente del PI, Josep Melià –que todavía se resiste desvelar si será candidato autonómico en 2023– afirma que Balears no puede seguir creciendo en población. El martes, logró que el Parlament asumiera 10 de las 18 propuestas de una moción que planteaba limitaciones, también para la compra de viviendas a quienes no residan en Balears desde cinco años antes, una medida pensada especialmente para población extranjera que tiene en las Islas una segunda residencia.

¿Por qué hay que limitar las ventas de casas a extranjeros?

— Eso forma parte de un planteamiento para poner sobre la mesa uno de los retos que tiene Balears: el crecimiento de la población. No podemos seguir haciendo lo que hasta ahora y sí probar cosas nuevas. Con esas limitación, muchos extranjeros no vendrían a residir aquí y el precio de la vivienda no sería tan caro, que es lo que provoca que muchos jóvenes no puedan acceder a una vivienda digna.

La casa que podría comprar un joven balear no es la misma que compraría un extranjero.

— Pero el extranjero que vivía en Alemania pasa a vivir en una casa en Balears y el joven se tiene que quedar en la de sus padres. Con las actuales cifras de natalidad, quien ayuda a aumentar la población es el nuevo residente.

¿Y una propuesta así se puede aplicar en España?

— Hay que cambiar la normativa europea. Por eso en nuestra moción, y ese punto es más importante, instamos a la Unión Europea a aplicar un régimen específico para los territorios insulares. Es una propuesta a medio plazo y requiere cambios en la legislación europea para que los territorios insulares tengan margen para resolver problemas específicos. Existe el precedente de Finlandia y Dinamarca. Cuando esos países se incorporaron a la Unión Europea incluyeron en sus tratados de adhesión que se tuviera en cuenta la excepción insular. Y esos países tienen islas con restricciones a la venta. Y eso pasa en la Europa de libre mercado, civilizada y capitalista. Somos un partido bastante liberal y tenemos claro que el de libre mercado es el sistema que nos rige. Ahora bien, nuestro sistema tiene mecanismos para cuando se producen imperfecciones.

¿Mecanismos de intervención en el libre mercado?

— Hay mecanismos para cuando se producen imperfecciones. Por eso existe una comisión del mercado y la competencia, para corregir imperfecciones que se producen en el mercado. Si una de esas imperfecciones es la sobrepoblación en el caso de Balears y eso impide el derecho a acceder a una vivienda, desdibuja el derecho a la educación, afecta a la sanidad y a la cohesión social, debemos encontrar sistemas para corregirlo. Atender a la singularidad de las Islas y mejor financiación.

Castells, de Més per Menorca, le felicitó por unirse a su causa.

— En el PI discrepamos de Castells, que pone en duda el valor positivo del turismo. Fue CarmenRiu [copresidenta de Riu Hotels] quien dijo que no se podía crecer más en plazas turísticas y que todo tenía un límite.