El Govern prepara un homenaje a Aurora Picornell cerca de la fecha de su asesinato

El Govern prepara un homenaje a Aurora Picornell tras el hallazgo de sus restos en la fosa de Son Coletes, en Manacor, aunque será la familia quien decida qué tipo de tributo se rinde a esta figura histórica del sindicalismo y del comunismo en Baleares. El vicepresident del Govern y conseller de Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha asegurado que Picornell debe tener un homenaje «equivalente» a su figura histórica. «Puedo garantizar que se hará todo el esfuerzo posible para homenajear a su figura», ha añadido en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Yllanes ha señalado que es pronto para dar detalles de cuándo será el homenaje, pero sí ha considerado que podría ser cerca de la noche de Reyes, precisamente la fecha en la que Picornell fue asesinada. En cualquier caso Yllanes ha insistido en que será la familia quien decida el tipo de homenaje y ha explicada que será la presidenta del Govern, Francina Armengol, quien entregué los restos de Aurora Picornell a la familia, como se ha hecho con otros represaliados que también han aparecido en las fosas que se han abierto en las Islas.

El vicepresident también ha restado importancia al hecho de que en la rueda de prensa en la que se comunicó el hallazgo no hubiera representantes de Més y del PSIB ni tampoco el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, la localidad en la que se encontraron los restos. «Se cumplió el protocolo acordado con la comisión de fosas: no queríamos de ninguna de las maneras que una noticia de esta trascendencia tuviese como vehículo informativo un tuit o un comunicado. Queríamos que tuviera el reconocimiento público y por eso convocamos una rueda de prensa», ha dicho. «El alcalde de Manacor se enteró porque hubo una rueda de prensa, no por un titular», ha añadido.