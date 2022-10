Este diario costaba 30 pesetas en octubre de 1982, 0,18 céntimos de euro de cuarenta años después sin contar la inflación. Tras su mitin en Palma, en el Estadio Balear, Felipe González se alojó «en la suite de un hotel de lujo» de un hotel, cuyo nombre no se citaba, que costaba entonces 32.000 pesetas (193 euros al cambio pero que hoy sobrepasaría los 400 ). La alternativa al mitin de González podía ser el cine. En la sala Born, que ya no existe, se proyectaba, curiosamente, ¡Que vienen los socialistas! con el siguiente reclamo: «Tanto si es usted demócrata como si no, no deje de ver esta divertidísima y oportuna película». En la cartelera había otras opciones. Desde Las alumnas de Madame Olga, «clasificada S», a El dormilón de Woody Allen, en otras más.

El ejemplar de Ultima Hora que informaba del mitin del candidato socialista, al que acudieron «más de 10.000 personas», recogía también en páginas interiores una entrevista con el entonces presidente de la Audiencia Territorial, Cesáreo Rodríguez Aguilera, con el siguiente titular que no sorprendería mucho cuatro décadas después: «En Palma está en vías de solución el grave problema de espacio de los juzgados». En 1982 no tenía demasiado sentido pasarse las mañanas frente al televisor, salvo que fuera sábado o domingo, pues los dos únicos canales de la época (la «primera cadena» o la segunda, también conocida por «UHF») empezaban sus emisiones a las 14.30. Era la hora del Informatiu Balear. Aquel año, concretamente en junio, inició sus emisiones la emisora de radio Antena 3-Ultima Hora, que el jueves 14 de octubre ofrecía un «gran debate abierto a los oyentes con los ‘números uno’ de las candidaturas». Fue un «gran éxito de audiencia y participación», según recogía este periódico en su edición del día siguiente. El decreto de disolución de las Cortes que llevó a las elecciones del 28 de octubre de 1982 lo firmó el rey Juan Carlos I en Marivent, durante sus vacaciones de julio. Preautonomía y fútbol Aquel año fue también el del Mundial de Fútbol que se celebró en España. El Mallorca jugaba en Primera pero también estaba afectado por noticias que no tenían que ver con su posición en la tabla. Por ejemplo, una crisis después de que su comité disciplinario decidiera investigar a varios jugadores.

Balears no era todavía Comunidad Autónoma. Su Estatuto de Autonomía pasó su primer trámite en el Congreso en febrero pero ya funcionaban los consells y un órgano preautonómico, el Consell General Interinsular que presidía Jeroni Albertí. Las primeras elecciones autonómicas fueron al año siguiente. El 40 aniversario de aquella cita electoral, que arrojó un resultado diferente al de las generales, no se cumple hasta 2023. En 1982 cerró también el viejo matadero de Palma con su último sacrificio: el de «una atemorizada oveja de tres años».