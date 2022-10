El calor se resiste a marcharse de Mallorca y las noches tropicales ya han superado el número habitual en esta época del año en algunas zonas de la Isla. El portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Miquel Gili, ha precisado que este es el caso del Faro de Capdepera ya se han registrado nueve; precisamente la noche más calurosa fue la pasada, cuando el termómetro no bajó de los 23º. Los expertos aseguran que con 20º ó más existen dificultades para poder conciliar el sueño. Aún no se puede hablar de récord, ya que en 2001 se contabilizaron 24 noches en las que el mercurio no bajó de los 20º, pero lo cierto es que el mes aún no ha concluido.

Otra estación en la que se han superado las noches tropicales habituales es Palma Portopí; en concreto, ya van cinco en este mes de octubre y la media es de dos. El récord también se alcanzó en el año 2001, cuando se produjeron 11. La pasada noche también fue especialmente calurosa en Portocolom, donde el mercurio no descendió de los 23º. Gili ha explicado que las temperaturas nocturnas son tan elevadas porque la temperatura del mar también lo es; se encuentra a unos 24º, mientras que debería estar a 21º-23º. Además, una borrasca situada frente a Portugal está enviando aire africano sobre el Mediterráneo, lo que está dando lugar a temperaturas más altas de lo habitual. T mín ºC hoy en #IllesBalears#Mallorca:

10 Escorca, Son Torrella

14 Escorca, Lluc

16 Palma, Universitat

17 Sa Pobla

17 Andratx, Sant Elm

17 Petra

17 Sineu

17 Campos

17 Muro

18 Aerop. Palma de Mallorca

18 Calvià

18 Port de Pollença

18 Pollença pic.twitter.com/xubaqZJIpm — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) October 18, 2022 El portavoz adjunto de la Aemet ha destacado que los días también están siendo bastante calurosos, con máximas más propias de finales del verano que del otoño. Así, se están registrando valores que oscilan entre los 28º-29º, e incluso, en algunos puntos se ha llegado a los 30º; lo normal en esta época son unos 23º. Gili ha avanzado que esta situación se mantendrá al menos hasta el próximo domingo. No obstante, ha precisado que el viernes bajarán un par de grados las máximas, aunque el sábado se volverán a recuperar. La previsión del tiempo en Mallorca indica que a partir del domingo o el lunes podría iniciarse una leve bajada de temperaturas y concluir el 'veroño', aunque seguirán siendo más elevadas de lo normal a mediados del mes de octubre.