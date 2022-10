Arranca la campaña de vacunación combinada del COVID y la gripe en Baleares

El Servicio de Salud de Baleares arranca este jueves 13 de octubre la campaña de vacunación combinada de gripe y COVID-19, que comenzará por una población diana de 457.473 personas de colectivos prioritarios, como mayores de 60 años, embarazadas, trabajadores sanitarios y de residencias de la tercera edad, y pacientes con factores de riesgo --como patologías crónicas o alergias--. Una de las novedades de este año es que se amplía la población diana del grupo por edad desde los 65 a los 60 años, lo que aumenta la población a vacunar en unas 55.000 personas. Por islas, la población diana estimada es de 366.593 personas en Mallorca, 36.106 en Menorca y 54.774 en Ibiza y Formentera.

Estos colectivos ya pueden solicitar cita para vacunación combinada a través de la web citavacunacovid.ibsalut.es y el teléfono de Infovacunas (971 211 999). Con todo, en Mallorca la vacunación de COVID a mayores de 60 años comenzará a partir del 22 de octubre porque debe terminar primero la inmunización de mayores de 80 --lleva cierto retraso respecto al resto de Islas al contar con una población mayor en esta franja de edad--. Cabe mencionar también que los ciudadanos que pertenezcan a un colectivo de riesgo pero no conste en las bases de datos del IbSalut (por ejemplo, una mujer embarazada asistida en la sanidad privada) deben llamar por teléfono ya que no podrán conseguir la cita por Internet. El 21 de noviembre se podrán comenzar a vacunar sólo de la gripe determinados colectivos que no tienen que recibir dosis de refuerzo contra el coronavirus, como menores entre seis meses y cuatro años con condiciones de riesgo, personal de servicios de emergencias, trabajadores expuestos a aves o cerdos de granja y trabajadores de guarderías de 0 a 5 años.

A partir del 1 de diciembre la población general podrá pedir cita para la vacuna de gripe siempre que haya disponibilidad de dosis. Salud ha adquirido 304.800 dosis de vacunas de gripe, tetravalentes --eficaces contra cuatro cepas distintas-- e inactivadas, «totalmente seguras», según ha indicado la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font. De esas 304.800 dosis, 4.800 son de alta carga y ya se están administrando a personas en ámbitos residenciales. En cuanto a las vacunas contra la COVID, son reforzadas contra las variantes B4 y B5 --las cepas de ómicron predominantes en Baleares en este momento-- y la Comunidad dispone de unas 220.000 dosis almacenadas. En cualquier caso, si faltaran dosis se podrían solicitar más al Ministerio, que es quien distribuye las de coronavirus y que este año ha adquirido dosis de gripe.

Vacunación combinada

La vacunación combinada se inicia con el grupo de personas de 60 y más años de Ibiza, Formentera y Menorca, y de 80 y más en Mallorca, así como las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación. También arranca en el grupo de personas de 12-59 años con alguna condición de riesgo (enfermedad crónica cardiovascular, enfermedad crónica neurológica, enfermedad crónica respiratoria, diabetes mellitus, obesidad mórbida, enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico, trastornos de la coagulación, enfermedades hepáticas , inmunosupresoras, trasplantados, cáncer o celiaquía, entre otros). Los pacientes del segmento de 12 a 59 años recibirán un mensaje SMS que les informará de que están incluidos en los grupos que pueden recibir las dos vacunas. Carandell ha puntualizado que estos mensajes se enviarán a lo largo de los próximos diez días, por lo que ha pedido esperar; pero si para el 23 de octubre si un paciente que cumple estos requisitos no ha recibido este mensaje, podrá solicitar la cita en el teléfono de Infovacuna. También son candidatos a las vacunas combinadas los profesionales sanitarios de los grupos 2 y 3A, es decir, el personal sanitario y sociosanitario que trabaja en atención primaria, centros hospitalarios o residencias de personas mayores o de atención a la discapacidad, por su mayor exposición y la posibilidad de transmisión a personas altamente vulnerables. Los servicios de prevención de riesgos de cada centro organizarán su vacunación.

En cambio, los sanitarios del sector privado deberán gestionar la cita a través de la web o por teléfono. En cuanto a la vacunación combinada en niños de riesgo de entre 5 y 11 años y los cuidadores de personas con riesgo alto de desarrollar una enfermedad por COVID grave (personas inmunodeprimidas), se informará de ello en los próximos días. Salud ha recordado que para poder recibir la dosis de recuerdo de la vacuna contra la COVID-19 la persona debe haber completado la 'primovacunación'. Esta pauta completa de vacunación puede variar en función de la situación clínica de la persona --una persona joven y sana que haya pasado la enfermedad y haya recibido una dosis tendría la primovacunación, pero una inmunodeprimida necesita haber recibido tres dosis--. La aplicación de nuevas dosis de refuerzo dependerá de lo que decidan las autoridades sanitarias estatales. En cuanto a los pacientes que no hayan recibido todavía ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus, pueden ir sin cita a los puntos de vacunación masiva.

Objetivo: un 75 % de cobertura en mayores de 65

Con este volumen de vacunas se espera alcanzar una cobertura de al menos el 66%. En el caso de mayores de 65 años, se pretende llegar a un 75 por ciento de cobertura. En la campaña pasada, en mayores de 75 años se alcanzó ese objetivo, pero en la franja de 65 a 75 se quedó en el 60 por ciento y, en general, las diferencias por edades son notables. La vacunación fue particularmente baja entre embarazadas. Por administración de dosis, el año pasado se pusieron el 70,93% de las vacunas y el resto se devolvieron.