La Bolsa española sigue en caída libre y este jueves, 29 de septiembre, ha abierto con pérdidas del 0,43 % en la que puede ser su octava caída consecutiva. En el inicio de la sesión, el Ibex35 cotiza en los 7.410,10 puntos y la merma acumulada en el año alcanza el 15 %. Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, ha explicado que el selectivo español está cayendo tanto por las bajadas generalizadas que se están produciendo en todas las bolsas».

En este sentido, ha argumentado que «los datos de inflación muy altos han provocado que los bancos centrales suban mucho los tipos de interés. Aunque históricamente estas alzas no son malas para las bolsas, en esta ocasión -aunque llevemos pocas- han sido muy bruscas. Estas subidas de tipos están provocando que el coste de financiación de las empresas sea más alto, que las familias tengan menos rentas disponibles, que la administración pública necesite cobrar más impuestos para pagar sus deudas, etc. Por tanto, que la economía vaya mal y se ralentice; lo que podría ser malo para las empresas». No obstante, ha matizado que «los resultados empresariales no están siendo malos. Ahora empezarán a publicarse los del tercer trimestre y veremos si esto cambia la tendencia».

Ante esta situación, muchos inversores se preguntan qué deben hacer con sus acciones. ¿Es el momento de esperar a que los mercados se recuperen? ¿Es mejor vender? ¿Se pueden aprovechar los bajos precios y comprar para ganar mucho dinero cuando se recuperen los mercados? Langa ha asegurado que «siempre es buen momento para invertir en bolsa porque a largo plazo sube». En este punto, ha matizado que se refiere a la «bolsa diversificada, no a la española; que, de hecho, está muy por debajo de sus máximos de 2007, justo lo contrario de lo que ocurre con los selectivos globales».

Luis García Langa, director de Corredordefondos.com.

Por tanto, ha asegurado que ahora «sí es mejor momento que otros para invertir en bolsa porque estas caídas se podrían recuperar si los resultados empresariales no reflejan un daño de las subidas de tipos y la inflación; así como si el encarecimiento de precios se frena». Es este sentido, ha destacado que este jueves hemos visto un dato muy bueno en España y el ICP se ha situado en el 9 %, frente al 10,5 % del pasado mes de agosto. «Ya estamos viendo una ralentización de la inflación, por tanto, las subidas de tipos se tienen que frenar, aunque habrá todavía, y bruscas. No obstante, no será durante mucho tiempo y empezará a entrar dinero en el mercado y será una oportunidad. Es posible que de aquí a 15 días las acciones aún valgan menos, pero a largo plazo sí será una oportunidad y nos reiremos de estos precios», ha añadido.

¿Cómo ganar dinero en Bolsa?

Sin embargo, ha dejado muy claro que para poder ganar dinero en los mercados es necesario tener una cartera muy diversificada en países y en sectores. «No hablo de una cartera en la bolsa española, ni en la alemana; sino una muy diversificada. Tenemos que pensar que España pesa menos del 1 % de los selectivos mundiales. Aunque el Ibex35 no lo ha hecho tan mal como otros, lleva años haciéndolo muy mal».

Preguntado por las acciones que se deben vender, el director de Corredordefondos.com ha respondido que la subida de tipos de interés afecta especialmente algunos sectores; concretamente al que más puede dañar es al inmobiliario. «El sector inmobiliario va inversamente correlacionado a la subida de topos porque mucha parte de este es financiado. Si suben los tipos, financias menos o tienes que optar por inmuebles más baratos. Por lo tanto, es malo. Además, ha añadido que otro sector que cree que «no va a ir muy bien es el de las materias primas porque la desaceleración económica, que ya es un hecho, les está afectando muchísimo. Por tanto, invertir en valores relacionados con ellas puede ser peligroso».

Por el contrario, se deben comprar acciones relacionadas con las tecnologías, pero «filtrando»; es decir, siempre que sean rentables, que estén poco endeudadas y que tengan poder de fijación de precios». En este aspecto, lo ha justificado porque es un sector que «ha sido muy castigado y es una oportunidad que hay que aprovechar». Dentro de este, se decanta por mirar los semiconductores, muy castigados, y que tiene que entrar mucho dinero. Otros grupos en los que Langa prevé que va a ser muy rentable invertir es en las energías renovables, ya que «se tiene que ver beneficiado en la búsqueda de las energías alternativas».

La salud es otro colectivo en el que anima a comprar acciones. «En un entorno económico incierto las empresas relacionadas con la salud no están tan perjudicadas como otras y se deberían recuperar más rápido de estas caídas. Pensemos que han sido castigadas, a pesar de que al segmento de la salud le da igual que vaya mal la economía; si tú estás enfermo te tomas el medicamento que te digan».

Por último, la banca también puede ser muy interesante para los inversores, puesto que le va muy bien la subida de tipos. «Si a las empresas que están endeudadas les perjudica, a las empresas que endeudan les beneficia. No obstante, hay que tener en cuenta que la ralentización económica hace que haya menos ganancias (los clientes piden menos hipotecas, hay impagos, etc.)».