El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, apostó este jueves por «adaptar la ideología a la realidad». «Solo el político soberbio la niega y la disfraza mediante triquiñuelas, pero este esfuerzo por maquillarla resulta inútil y lo estamos viendo en España», dijo, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez.

Feijóo, tras visitar a mediodía el mercado de Pere Garau, ofreció una conferencia organizada por el Cercle d’Economia de Mallorca en el Palacio de Congresos de Palma. El líder del PP aseguró que el Gobierno «siempre nos tendrá como aliado para las grandes políticas de Estado», como pueda ser impulsar la rebaja del IVA de los alimentos básicos del 10 % al 4 %. Aunque la «oposición clásica» apuesta porque todo le vaya peor al Ejecutivo con tal de que se desgaste, Feijóo rechazó esta postura porque «salen perdiendo los empresarios, las pymes y autónomos». Pese a tender la mano a Sánchez, el líder de la oposición fue duro con la coalición de izquierdas.

Feijóo charlando con Maria Frontera, presidenta de la FEHM.

«El Gobierno parece que no quiere que haya ricos. Nuestro empeño es que no haya pobres; es más inteligente repartir la riqueza y no la pobreza», argumentó tras criticar que los socialistas y Unidas Podemos no valoren aplicar una rebaja fiscal en el IVA de los alimentos básicos, como propone el PP.