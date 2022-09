Fallece Joan Mayol Colombás

Dilluns 12 de setembre ha mort a ca seva en Joan Mayol Colombás, el meu padrí de fons, que va gestionar amb mon pare, el seu germà Benito (1928-2005), la famosa armeria de la Porta de Sant Antoni. En Joan va ser molt apreciat de tota la clientela de l’establiment, del qual va dur el pes administratiu i comptable pràcticament des de la seva apertura, l’any 1952, a més de l’atenció directa tant de clients particulars com de minoristes de tots els pobles de l’Illa, que es proveïen de mercaderia a l’armeria. Moltes d’aquestes relacions professionals esdevingueren amistats sòlides i ell estava orgullós de les bones relacions que va mantenir amb gent de tots els pobles de Mallorca.

En Joan era molt conegut per la seva bonhomia i escrupolositat professional, compatible amb les tertúlies de botiga quan el ritme de feina ho permetia, especialment en els darrers anys de l’armeria, quan l’activitat ja no era tan frenètica El seu interès pels aucells era molt gran i n’era un gran coneixedor, passió que sabé difondre al seu entorn. Canaris i altres aus l’han acompanyat en els darrers anys, quan el seu estat físic el va recloure en el seu domicili, ben acompanyat per la seva filla Joana Maria, el seu gendre, Luis, i els seus nets.

Descansi en pau.