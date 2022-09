Baleares cierra un verano récord con un 75 % más de turistas que hace 20 años

Les confieso que no he quedado atascado en ninguna calle de Palma atrapado por turistas, apenas frecuento los locales y establecimientos que les chiflan y reconozco que gracias a ellos muchos de nuestros hijos han podido formarse en una universidad o tener un trabajo con el que ganarse el sustento. Que este año han venido muchos es obvio, en la misma medida que los indígenas han enloquecido comprando billetes para volver a Nueva York, llevar los niños a Disneyland París o hacer un crucero por las islas griegas. Pero claro, nosotros no masificamos.