El calor volverá a ser el protagonista este próximo martes en Mallorca para, posteriormente, dar paso a la inestabilidad y a las lluvias. El portavoz adjunto de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Miquel Gili, ha informado que este próximo 30 de agosto se ha activado la alerta amarilla por calor en el interior, norte y nordeste de la Isla, donde se esperan máximas de 36º debido a la presencia de una masa de polvo africano. En el resto se mantendrán en torno a los 34º-35º.

Sin embargo, Gili ha avanzado que de cara a este miércoles se esperan cambios a nivel meteorológico, puesto que llegará un frente frío poco activo. De este modo, irá aumentando la nubosidad y existe la probabilidad de que se produzcan lluvias aisladas con barro o tormentas; no se descarta que puedan ser fuertes en algunos puntos. Las temperaturas diurnas bajarán y no se superarán los 34º-35º, por lo que no está previsto activar avisos por calor; en principio, tampoco por precipitaciones, aunque no se descarta totalmente y Meteorología lo estudia al detalle.

El último día del mes de agosto seguirá la inestabilidad. El portavoz adjunto de la Aemet en las Islas ha informado que continuará la posibilidad de lluvias con barro y tormentas, que también podrían ser fuertes en algunas zonas de forma puntual. Las máximas se mantendrán en torno a los 33º-34º. El viernes no cambiará mucho el tiempo en Mallorca en la primera mitad del día, aunque a finales la previsión indica una tendencia a mejorar. Para el fin de semana no se descarta que haya algunos restos de inestabilidad, aunque aún es pronto para saberlo con precisión y habrá que esperar unos días.