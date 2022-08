Reservar en algunos restaurantes de Mallorca este verano se ha convertido en una auténtica odisea, especialmente en los que están de moda. Así lo ha confirmado Mariona Arés, copropietaria de BEST HOME Management (administradores de villas y concierge). Por citar un ejemplo, este es el caso de la Residencia de Deià, que no tiene mesas libres desde principios de verano, pero no es el único; también hay otros como Cap Rocat. Por ello, aconseja a sus clientes que les digan en qué lugares quieren cenar o comer con bastante antelación, con la finalidad de conseguir una mesa. Las personas que no pueden permitirse este servicio, pero quieren disfrutar de esta gastronomía, también están sufriendo estas circunstancias, lo que les está obligando a planificar muy bien sus salidas.

Arés añade que en algunos establecimientos sólo se puede realizar una reserva de forma telemática. Y en otros ya se solicita un anticipo, normalmente oscila entre unos 30 y 60 euros por comensal, con la finalidad de garantizarse la asistencia y no quedarse con la mesa vacía teniendo a otras personas que desearían ocuparla. Ante las dificultades, algunas personas están optando por contratar a un chef y llevárselo a sus casas para que cocine para sus invitados. «Hacer reservas en restaurantes para grupos grandes es complicado», advierte Arés; que matiza que por ello muchos deciden hacerlas en sus propias viviendas. Por lo general, no exigen que sean chefs de renombre. El precio medio es de unos 100- 200 euros por persona, pero depende del menú que elijan.