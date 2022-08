Ni hay boom ni se espera que lo haya. El anuncio la primera semana de agosto de que el tren será gratis en Mallorca para los usuarios de la tarjeta TIB a partir de septiembre y hasta final de año no ha provocado un incremento de la expedición de este tipo de títulos de transporte. En la primera quincena de agosto Transports de les Illes Balears (TIB) ha emitido 3.275 nuevas tarjetas, 629 menos que en la primera quincena de julio según los datos facilitados por la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 2 de agosto en una rueda de prensa en Palma la bonificación de los bonos de transporte del tren en Mallorca. Es una de las medidas destinadas al fomento del transporte público y la reducción del uso de vehículos privados y en consecuencia de la dependencia del combustible. Pocos días después del anuncio de Sánchez, cientos de personas se quedaron tiradas en la estación del tren de Sineu durante la celebración multitudinaria de la fiesta del Much por la incapacidad del sistema de absorber toda la demanda. El Govern no había habilitado un servicio especial de trenes para la fiesta. Los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca no tardaron en reaccionar. Han hecho público un comunicado en el que aventuran que a partir de septiembre (cuando el tren pase a ser gratis) se pueden repetir escenas de masificación como las vividas esa noche en Sineu. Las cifras de expediciones de tarjetas no avalan de momento su hipótesis.

Entre el 28 de julio y el 3 de agosto (el día después del anuncio de Sánchez), el TIB emitió 1.557 tarjetas. Entre el 4 de agosto y el 10 de agosto, 1.636, y entre el 11 y el 18 de agosto un total de 1.272. «No estamos registrando incrementos espectaculares, de hecho venimos de meses con un crecimiento muy importante de expediciones de tarjetas», dicen fuentes de Mobilitat. El Govern recuerda que, para disfrutar de las bonificaciones previstas entre el 1 de septiembre y el 31 de septiembre de 2022 es imprescindible ser titular de la tarjeta intermodal. «Todos los usuarios que ya dispongan de la tarjeta intermodal no tienen que hacer nada para beneficiarse de estas bonificaciones en el transporte. A partir del 1 de septiembre accederán al tren y al metro sin ningún coste y en el caso de los autobuses interurbanos abonarán la tarifa correspondiente con el descuento aplicado», dice. Es importante tener en cuenta que la tarjeta se tendrá que validar igualmente tanto a la entrada como a la salida del bus, del tren o del metro.

Es recomendable que aquellas personas que aún no disponen de la tarjeta soliciten su emisión antes del primer día de septiembre en las oficinas del TIB en las estaciones de Palma, Inca, Manacor y Alcúdia. La tarjeta también se puede solicitar en los puntos habilitados en las oficinas de atención ciudadana de Calvià, Marratxí y Llucmajor y en las oficinas municipales de otras localidades de la Isla. Está dirigida solo a residentes en Mallorca y es imprescindible estar empadronado para obtenerla. Actualmente unos 270.000 usuarios viajan con la tarjeta intermodal.