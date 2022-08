Hace días, un hilo de Twitter firmado por un presunto médico se hacía viral en la red social. En él comentaba la fotografía que le había hecho a un hombre, con lesiones en las piernas, dentro del metro de Madrid. El autor explicaba que era un caso de viruela del mono y que había reprendido al paciente por poner en riesgo de contagio a todos los demás. «Las lesiones podían ser cualquier cosa», señala ahora la dermatóloga de Son Llàtzer Rosa Taberner, quien pide la «presunción de inocencia» para los pacientes dermatológicos.

La persona fotografiada terminó acudiendo a la televisión para desmentir el hilo. Tenía neurofibromatosis. A raíz de estos hechos, la Asociación de Afectados por esta patología hizo un llamamiento a profesionales, medios y administraciones para que se informaran correctamente. «Es una cosa que te hace pensar», señala la doctora Taberner, quien advierte que «puedes tener lesiones parecidas pero no serlo». La especialista habla de foliculitis (los granos de la depilación), herpes, varicela o «mil cosas que se pueden confundir». De ahí que reprenda a quienes se atreven a hacer diagnósticos por la calle, alegremente.

«En el último mes me he encontrado con pacientes con psoriasis que me explican que se sienten más observados a propósito de la viruela del mono», asegura Taberner. El problema radica en que «las enfermedades de la piel se ven y muchas son crónicas. Muchos pacientes ya tienen el estigma de que le miren como a un bicho raro, con esta variable introducida, la gente le da a la imaginación y ya bastante tienen», lamenta.

No es lo mismo. La fotografía superior corresponde a un caso de viruela del mono y la imagen inferior, que está sobre estas líneas, es un sarpullido de varicela. Ambas lesiones cursan de forma similar pero la enfermedad no tiene nada que ver, de ahí la importancia de no estigmatizar.

Y es que se debe aclarar que la viruela del mono se contagia piel con piel. «La población puede estar bastante tranquila porque la transmisión por vía respiratoria es mínima», añade. Respecto a las lesiones dermatológicas que se están viendo, «pueden manifestarse en cualquier lado pero la mayoría son en los genitales, que es por dónde se contagian aunque después se extiendan», explica la especialista. En este sentido, como se recordará, la gran mayoría de los casos diagnosticados son en hombres jóvenes que han mantenido relaciones sexuales con otros hombres.