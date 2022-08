Més, Podemos y PSIB llevan desde las 11 horas de este jueves reunidos en el Consell de Mallorca para tratar de solucionar la crisis de Pacte que ha provocado el contrato publicitario de 1,8 millones de euros al Real Mallorca. Tras nueve horas, todavía no hay ningún acuerdo y la amenaza de que los soberanistas abandonen el gobierno insular sigue muy presente, según explican fuentes de la negociación. A mediodía, los representantes de cada partido han hecho un receso para comer y han continuado.

Podemos también rechaza el acuerdo de patrocinio, pero no ha sido tan contundente como Més, que en diversas ocasiones ha advertido de que si no se anula saldrán del Pacte. La presidenta del Consell, Catalina Cladera, manifestó que no lo revocarían, pero sí que tenía intención de llegar a un acuerdo. Sin embargo, para los soberanistas no hay término medio, según han dicho.

De hecho, esta mañana Més ha enviado una carta a sus militantes en la que preparaban el terreno para una posible ruptura del Pacte. «La lealtad no se puede confundir con la sumisión», afirmaban en el comunicado.

Por parte del PSIB, a la reunión han acudido el portavoz del partido en el Consell, Andreu Alcover, el conseller insular de Turisme, Andreu Serra, la secretaria de organización de la formación Silvana González, el conseller insular de Presidència, Javier de Juan, y la presidenta Catalina Cladera.

Por Més, han acudido el secretario general del partido y conseller insular de Cooperació Local, Jaume Alzamora; la vicepresidenta, Bel Busquets y el portavoz en el Consell, Guillem Balboa. Por Podemos, ha ido la también vicepresidenta insular Aurora Ribot, el secretario autonómico de la formación, Alejandro López y el conseller insular de Mobilitat, Iván Sevillano, que está participando de manera telemática.