La presidenta del Consell de Mallora, Catalina Cladera, convocó este martes por la tarde una reunión para este jueves con Més y Podemos. En la cita espera poder acabar con la crisis que el acuerdo de patrocinio del RCD Mallorca ha desatado en el gobierno insular, que los soberanistas amenazan con romper si no se anula el contrato con el club, que permitirá que cobre 1,8 millones de euros públicos. La presidenta hizo el anuncio tras no acudir a la reunión urgente del Pacte prevista ayer a las 11 horas, lo que provocó que los socios se levantaran de la mesa exigiendo otra cita con la presencia de Cladera.

La respuesta llegó pasadas las 15.30 horas a través de su cuenta de Twitter:«Acabo de convocar a las vicepresidentas de la institución y a quien lo considere oportuno de sus formaciones para el jueves en una reunión con motivo del acuerdo de la Fundació Mallorca Turisme. Con la máxima transparencia y lealtad al Pacte de gobierno», escribió la socialista. «Nos tenemos que sentar, pero romper el Pacte por un patrocinio como este sería infantil», afirmó ayer a este diario. «Espero que nos entendamos porque el gobierno ha funcionado bien», insistió Cladera, que no rechaza buscar una solución intermedia. «Podemos modular el contracto y hablar de cómo es porque es una cosa abierta y transparente», insistió, pero no se plantea anular el contrato. Lo que sí garantizó es que no lo firmarán con el club hasta haberse reunido antes con sus socios.

Cladera defendió que el patrocinio está fundamentado con informes y dijo que no tolera que Més «siembre la duda de que huele mal» o que de «haya corrupción» asociada al contrato. «Si tienen sospechas que hagan una denuncia como toca; es muy delicado, sobre todo para un socio de gobierno», afirmó. Además, la presidenta lamentó que las discrepancias no se debatan internamente en el Pacte. «Por primera vez en la historia de Balears, se hace un patrocinio bien calculado», insistió la presidenta, que a su vez recordó que el portavoz de Més en el Consell, Jaume Alzamora, fue director gerente de la Agència de Turisme de les Illes Balears (ATIB) y conoce cómo funciona el sector.

Alzamora, tras la reunión fallida, comentó que querían que Cladera fuera a la reunión por ser «la máxima responsable de la institución»y «para dar explicaciones sobre el contrato, para que se revise y no se tire adelante». Més propondrá que los 1,8 millones sean para promoción deportiva de clubs de todas las modalidades y categorías. La también vicepresidenta insular y portavoz de Podemos, Aurora Ribot, lamentó la ausencia de Cladera y pidió retirar el acuerdo con el RCD Mallorca. «Es necesario replantear la política de promoción turística. Esto topa frontalmente con la decisión de la Fundació Mallorca Turisme», insistió Alzamora, que considera que el acuerdo con el club atraerá más turisme a una isla ya saturada. Ribot explicó que el modelo de promoción turística propuesto por el PSIB es el de la federación hotelera y no debe de serlo de la institución. Cabe recordar que el patrocinio incluye mantener el nombre de Visit Mallorca Estadi en Son Moix y acciones publicitarias en el mercado español e internacional.