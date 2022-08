A las puertas de Marivent, una veintena de antimonárquicos han desplegado en la tarde de este jueves esteladas y pancartas contras los Borbones bajo cánticos y -más o menos- ruidosas proclamas reclamando la devolución del palacio real palmesano a los ciudadanos.

Los organizadores han aprovechado la ocasión para trasladar allí la 239 edición del Cant dels Ocells que se celebra semanalmente en Cort. Y el nuevo emplazamiento, tal y como reza en la convocatoria, es frente al antiguo Museo de Arte Saridakis, el único nombre bajo el que reconocen el Palau de Marivent. «En París reconvirtieron el Palacio del Louvre en museo, aquí lo hacemos al revés».

Aseguran que el clima social, crispado por una turbulenta escalada de polémicas que ha acabado con la expatriación del rey emérito en primer plano, es cada vez más afín a sus reivindicaciones. «No es extraño que con todo lo que está pasando la sociedad civil reaccione, y no tan solo los políticos más a la izquierda como Més o_Podem», señala Manel Domenèch, portavoz de Arruix Borbons, una de las cinco entidades convocantes junto con Assemblea Sobiranista de Mallorca, Recuperem Marivent, Jubilats per Mallorca y Música per la Llibertat.

«Cada vez hay más gente que se está dando cuenta de que esto no puede ser, independientemente de si son monárquicos o no y a pesar de que la mayoría de gente no conoce la historia de Marivent», mantiene Domènech para añadir que «no tiene sentido que todos tengamos que seguir pagando lo que vale Marivent cuando la Familia Real ya tiene el Palau de l’Almudaina y en realidad ya solo vienen a Mallorca una semana al año».