La escasez de hielo se agrava y ya hay bares de copas y discotecas de Mallorca que temen no poder abrir por la falta de este producto. Así lo ha advertido este jueves el gerente del Grupo Palma Ocio (agrupa las discotecas Templo Palma y Backstage; el bar de copas Trendy; y los restaurantes Diecisiete Grados y Mala Madre), Jose Pérez. En este sentido, ha argumentado que llevan diez días acudiendo a las gasolineras y supermercados para poder abastecerse de hielo, ya que sus proveedores no les pueden suministrar todo el que necesitan. «Llevamos diez días peleándonos para poder conseguir hielo», ha expresado Pérez.

Esta situación es compartida por muchos otros empresarios del ocio nocturno de la Isla, que se encuentran desesperados por las enormes dificultades para poder tener hielo, un producto indispensable para poder permanecer abiertos. «Si no tenemos hielo no podemos vender copas y, si esto ocurre, no podemos abrir», ha razonado el gerente del Grupo Palma Ocio. La situación es límite y los propios empresarios del ocio nocturno acuden personalmente a buscar hielo a los supermercados y gasolineras, a los que pagan casi el triple que a sus proveedores. «Nosotros pagamos la bolsa de hielo a 0,74 euros a nuestros proveedores, pero en los supermercados y gasolineras lo hacemos a 2,10 euros», ha expuesto. Cabe precisar que algunos establecimientos de alimentación de la Isla han limitado su venta. Fuentes de los supermercados han precisado que en algunas tiendas han tenido que hacerlo para limitar acaparamientos; es una medida que contempla la Ley de Ordenación de Comercio Minorista en situaciones excepcionales. Por citar un ejemplo, desde Mercadona han confirmado que han limitado la venta de estos productos a cinco bolsas para evitar los acaparamientos que se están produciendo durante estos últimos días. Por lo general, estos problemas de stock se resuelven en menos de 24 horas, según han asegurado desde el sector de los supermercados.

Menos cubitos en las copas

Otro de los remedios que están aplicando los bares de copas y discotecas para poder hacer frente a la falta de hielo es reducir el número de cubitos que ponen en cada copa. Sin embargo, temen que no sea suficiente y llegue el momento en el que no puedan llegar a abrir. La ola de calor se expande por Mallorca y los productores de hielo ya han advertido que los problemas pueden agravarse. En este sentido, han argumentado que si las temperaturas siguen siendo tan elevadas y la demanda continúa disparada incluso tendrán problemas para abastecer a sus clientes habituales. «Estamos produciendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana», ha destacado el responsable de operaciones de Glaç, Kiko Mir. Sin embargo, ha señalado que no pueden incrementar la producción porque las máquinas tienen una limitación. Otros años han parado durante los días festivos, pero esta temporada siguen a pleno rendimiento. Desde Cubito Veloz, otra de las fábricas mallorquinas, también han confirmado que la producción se encuentra a pleno rendimiento y, aunque están sirviendo a sus clientes habituales en tiempo y forma, no pueden coger otros nuevos. Mir se ha mostrado confiado en que este verano se repita el patrón de los anteriores y a partir de la tercera semana de agosto comience a bajar la demanda. Sin embargo, para ello es necesario que también lo hagan las temperaturas. En caso contrario, los problemas serán aún más importantes y no podrán servir de una manera adecuada las demandas de los clientes habituales. Hasta el momento, los restauradores aseguran que no están teniendo problemas.

Imagen de la fabricación de hielo en Cubito Veloz.

¿Por qué falta hielo?

La escasez de hielo está motivada porque durante el invierno las fábricas de hielo de la Península, que sirven a las más pequeñas de Mallorca, no han almacenado el producto para poder distribuirlo en verano. Esto se debe a que los costes de producción se han disparado. Por una parte está el encarecimiento de la electricidad; Mir ha asegurado que hay periodos en los que ha subido un 300 % y el coste de la electricidad representa un 75 %. Por otra, el precio del petróleo, necesario para producir los envases en los que vienen estos productos, también ha subido mucho. Por ello, aunque las ventas están siendo récord este verano, los beneficios no están aumentando en la misma proporción. El precio al que venden el hielo los productores se ha incrementado un 15 %, aproximadamente, lejos de lo que lo han hecho los costes reales. De cara a la próximo temporada ha avisado que tendrá que producirse una subida mayor si los costes de producción siguen disparados.

Una máquina de producción de hielo de Cubito Veloz.

Algunas empresas se libran de este problema

Cabe precisar que algunas empresas se están librando de este grave problema, se trata de los que tienen sus propias máquinas de producción de hilo. Este es el caso de BCM y Tito's, según ha informado el director de estas salas de ocio nocturno. En este sentido, ha argumentado que al ser tan grandes necesitan tener su propio hielo.